Yüksek lif içeriği nedeniyle uzun süredir geleneksel tedaviler arasında yer alan kuru kayısının, bir bardak su ile tüketildiğinde sindirim sistemi üzerindeki çarpıcı etkileri, bilim dünyasının da odağına yerleşti.

Yapılan araştırmalar ve yabancı gastroenteroloji uzmanlarının görüşleri, bu basit yöntemin "taşlaşmış" olarak ifade edilen bağırsakları hızla yumuşattığını ve sindirim sistemini adeta yeniden başlattığını ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER NET: LİF VE HİDRASYONUN GÜCÜ

Kuru kayısı, çözünür ve çözünmez liflerin zengin bir kaynağı olması sebebiyle sindirim sağlığını destekleyen temel besinlerden biri olarak kabul edildi.

Çözünmez lifin, dışkının hacmini artırarak bağırsaklar boyunca hareketini hızlandırdığı, çözünür lifin ise su emerek dışkının yumuşaklığını koruduğu ifade edildi.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Daniel W. K. Lio konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kuru kayısının gece boyunca suda bekletilmesi, liflerin suya doymasını ve şişmesini sağladı. Bu durum, lifin bağırsaklardaki su tutma kapasitesini artırarak doğal bir laksatif (bağırsak yumuşatıcı) etki oluşturdu" ifadesini kullandı.

Dr. Lio, hidrasyonun (suyun) lifin işlevselliği için kritik önem taşıdığını, kuru kayısının bu şekilde tüketilmesinin kabızlık çeken hastalar için etkili, doğal ve zararsız bir yaklaşım sunduğunu belirtti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ YÖNTEMİ DOĞRULADI

Sindirim sistemi sağlığı üzerine odaklanan uzmanlar da, kuru kayısı ve su uygulamasının faydalarını dile getirdi.

Amerikalı Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Sonya S. R. Bunting, kuru meyvelerin kabızlık tedavisindeki rolüne dikkat çekerek, "Kuru kayısı ve kuru erik gibi meyveler, lifin yanı sıra doğal şeker alkolü olan sorbitol içerir. Sorbitol, bağırsakta su çekerek laksatif etkiyi güçlendirdi. Sabah aç karnına, bir bardak su ile birlikte birkaç kuru kayısı tüketimi, sindirim sisteminin gün başlangıcında aktive edilmesini sağladı" şeklinde konuştu.

Bunting, özellikle düşük su tüketimi ve hareketsizlik kaynaklı kronik kabızlık vakalarında bu yöntemin olumlu sonuçlar verdiğini gözlemlediklerini aktardı.

Bilimsel araştırmalar, kuru kayısı içerisindeki liflerin aynı zamanda bağırsak mikrobiyotasındaki faydalı bakterilerin beslenmesine (prebiyotik etki) olanak tanıdığını ve sindirim sisteminin genel dengesini koruduğunu gösterdi.

Uzmanlar, bu uygulamanın faydalarını en üst düzeye çıkarmak için aşırıya kaçılmaması gerektiğini, günde 3-4 adet kuru kayısının yeterli olduğunu, yüksek lifin gaz ve şişkinlik gibi yan etkilere neden olabileceği uyarısında bulundu.