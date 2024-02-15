Bilim insanları açıkladı: Bunları yapanlar 100 yaşına kadar yaşar

Kaynak: Takvim
Bilim insanları açıkladı: Bunları yapanlar 100 yaşına kadar yaşar
Bilim insanları 100 yaşına kadar yaşamanın formülünün dengeli ve doğal beslenmekten geçtiğini söylüyor. Peki dengeli ve doğal nasıl beslenebiliriz? İşte 100 yaşına kadar yaşamanın formülü…

Sağlıklı bir yaşamın temelinde dengeli ve doğal beslenmeden geçer. İşlenmiş gıdalardan, donmuş yağlardan sağlıksız besinlerden uzak durarak, meyve, sebze, tam tahıllar ve omega-3 açısından zengin besinler tüketmek büyük önem taşır.

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Bu beslenme şekli ile birlikte vücudumuz ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri doğal yollarla alır ve daha az yıpranır. Ayrıca, uzmanlar tarafından sıkça önerilen haftada en az iki kez balık tüketmek kalp sağlığını korumada önemli bir role sahiptir.

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DÜZENLİ SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE

Uzmanlar, uzun ömürlü bir yaşamın sırlarından birinin düzenli olarak fiziksel aktiviteler gerçekleştirmek ve spor yapmak olduğunu söylüyor. Spor yapmak, vücudun daha güçlü ve dirençli olmasını sağlarken, kas kütlesini artıyor, kalbi güçlendiriyor ve kemik yoğunluğunuzu koruyor. Her gün yapılacak 30 dakikalık yürüyüşler bile, uzun ve sağlıklı bir yaşam için büyük faydalar sağlar.

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SU TÜKETİMİ

Su tüketimi temel bir ihtiyaçtır, hayatın kaynağıdır ve sağlıklı bir vücudun sürdürülmesi için çok önemlidir. Günlük su tüketimi, vücuttaki toksinlerin atılmasına, cilt sağlığının korunmasına ve metabolizmanın düzenli çalışmasına yardımcı olur. Her gün en az 8-10 bardak su içmek, uzun bir ömür için önemli bir adımdır.

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DÜZENLİ UYKU

Uyku, vücudumuzun kendini onardığı, hücrelerin yenilendiği en önemli süreçtir. Düzenli bir uyku, uzun ve sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarındandır. Uyku esnasında salgılanan büyüme hormonu, vücudun onarım sürecinde önemli bir rol üstlenir. Yetişkin bir bireyin günde 7-9 saat arası uyuması gereklidir. Uyku düzenini oturtmak için yatmadan önce elektronik cihazların kullanımını azaltmak, uyku odasının rahat ve sessiz olmasını sağlamak ve yatma saatlerini mümkün olduğunca düzenli tutmak uzmanlar tarafından öneriliyor.

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ZİHİNSEL AKTİVİTELER VE BULMACA ÇÖZME

Beynimizi aktif tutmak ve zihnimizi geliştirmek yaşlanma sürecin, yavaşlatır ve yaşam kalitesini maksimum seviyeye çıkartır. Zeka oyunları, bulmacalar, kitap okuma gibi aktiviteler beynin diri kalmasını sağlar. Öte yandan, arkadaşlar ve aile ile düzenli olarak sosyal etkileşimde bulunmak, duygusal destek sağlar ve yalnızlık hissini azaltır. Sosyal bağlar, özellikle yaşlılık döneminde mental ve fiziksel sağlığın korunmasında çok önemlidir.

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