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Beyin gibi hatırlayabilen bir malzeme keşfedildi

Bilim insanları beyne benzer şekilde tüm fiziksel uyaran geçmişini "hatırlama" kapasitesine sahip ilk fiziksel malzemeyi keşfetti. Araştırmayı denetleyen profesör, bunun yeni bir keşif olduğunu ve başka hiçbir malzemenin bu şekilde davranmadığına dikkat çekti.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 16:57
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Bilim insanları beyin gibi hatırlayabilen bir malzeme keşfetti

Beyin gibi hatırlayabilen bir malzeme keşfedildi
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İsviçre'deki École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ekibi, elektronikte kullanılan bir bileşik olan vanadyum dioksitin (VO2) faz geçişlerini araştırırken dikkat çekici bir özelliğe rastladı.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Doktora öğrencisi Muhammed Samizade Niko, VO2'nin bir halden diğerine geçişinin ne kadar sürdüğünü anlamaya çalışıyordu, ancak kısa süre sonra elektrik akımı uygulandığında daha önce hiç görülmemiş bir şeyin meydana geldiğini fark etti.

GEÇMİŞİYLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ OLDUĞU GÖZLEMLENDİ

Samizade Niko, "Akım malzeme üzerinde hareket etti ve diğer taraftan çıktığı bir yol izledi" dedi. Akım numuneyi ısıttığı için VO2'nin durumunu değiştirmesine neden oldu. Ve akım geçtikten sonra malzeme ilk durumuna geri döndü. Deney sırasında ikinci bir elektrik akımı uyguladıktan sonra araştırmacı, malzemenin durumunun değişmesi için geçen sürenin, geçmişiyle doğrudan ilişkili olduğunu gözlemledi.

“BU TÜR BİR HAFIZA ETKİSİ GÖRMEYİ BEKLEMİYORDUK”

Araştırmayı denetleyen Profesör Elison Matioli, "VO2, ilk faz geçişini 'hatırlıyor' ve bir sonrakini öngörüyor gibi görünüyordu" dedi. Bu tür bir hafıza etkisi görmeyi beklemiyorduk ve bunun elektronik durumlarla değil, malzemenin fiziksel yapısıyla ilgisi var. Bu yeni bir keşif: Başka hiçbir malzeme bu şekilde davranmıyor. Keşfin, belleğe dayalı hesaplamalar yapan elektronik cihazlardaki gelişmeler için önemli etkileri olabilir.

Araştırmacılar, hafıza etkisinin malzemenin kendisinin doğasından gelen bir özelliği olması sayesinde elektronik cihazların kapasitesini ve hızını artırarak, nihayetinde minyatürleştirilmelerini sağlayabileceğini savunuyor.

Araştırmanın detaylarını sunan bir çalışma Nature Electronics adlı bilimsel dergide yayımlandı.

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