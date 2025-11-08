Son bilimsel araştırmalar, geleneksel mutfaklarda yüzyıllardır kullanılan sade yağın (ghee), kolesterol seviyelerini dengeleyerek iltihabı etkili bir şekilde azalttığını ve damar sağlığını güçlendirdiğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi'nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, "Sade yağın içerdiği butirik asit, vücuttaki kronik iltihaplanmayı hedef alarak kardiyovasküler riskleri önemli ölçüde düşürdü" diye ifade etmişti. Bu bulgular, Ayurveda tıbbı ile modern bilimin kesişiminde yeni bir dönemi başlattı.

Ayurveda ve modern bilim entegrasyonunu inceleyen 2024 tarihli bir derleme çalışmada, sade yağın anti-enflamatuar özelliklerinin, iltihap kaynaklı hastalıkların kökünü kazıdığı vurgulandı.

Araştırmacılar, ghee'nin kısa zincirli yağ asitleri sayesinde bağırsak sağlığını desteklediğini ve bu sayede sistemik iltihabı azalttığını belirtiyordu. Özellikle butirat bileşiğinin, bağışıklık hücrelerini modüle ederek enflamatuvar sitokinleri baskıladığı gözlemlenmişti.

Kolesterol dengesi açısından ise, Cleveland Clinic'in raporunda, sade yağ tüketen topluluklarda kalp hastalığı riskinin geleneksel tereyağına kıyasla daha düşük seyrettiği kaydedildi.

Fonksiyonel tıp öncüsü Dr. Mark Hyman, "Sade yağ, doymuş yağ mitlerini yıktı; orta düzeyde tüketildiğinde LDL kolesterolü dengeleyerek HDL'yi yükseltti ve damar esnekliğini artırdı" şeklinde görüş bildirmişti. Bu, özellikle diyabet ve obezite hastaları için umut verici bir gelişmeydi, zira ghee'nin konjuge linoleik asit (CLA) içeriği, yağ metabolizmasını hızlandırarak kilo yönetimini desteklemişti.

Damar sağlığına yönelik faydaları da göz ardı edilemezdi. WebMD'nin 2024 analizinde, sade yağın enflamatuvar lökotrien oluşumunu engelleyerek ateroskleroz riskini azalttığına dair kanıtlar sunulmuştu.

Kardiyolog Dr. David Ludwig, Boston Çocuk Hastanesi'nden, "Ghee'nin damar iç yüzeyini koruyan antioksidanları, endotel fonksiyonunu güçlendirerek kalp krizi olasılığını düşürdü" diye belirtmişti. Bir başka çalışma, günlük 2-3 yemek kaşığı ghee tüketiminin lipid profilini iyileştirdiğini ve koroner kalp hastalığı (KKH) riskini %15 oranında azalttığını göstermişti.

Uzmanlar, sade yağın faydalarının geleneksel kullanımda yattığını vurguluyordu. Real Simple dergisinin 2025 raporunda, ghee'nin kalp dostu olduğu, ancak porsiyon kontrolünün şart olduğu ifade edilmişti.

Dr. Josh Axe, beslenme koçu olarak, "Sade yağ, rafine yağlara alternatif olarak damar tıkanıklığını önledi ve iltihapla mücadelede doğal bir silah haline geldi" demişti. Bu keşif, Batı diyetlerinde tereyağı ve margarinlerin yerini alması için çağrı yaptı.

Araştırmalar, bu yağın kolesterolü dengeleyerek iltihabı kökünden kazıdığını ve damarları güçlendirdiğini netleştirdi; uzmanlar ise günlük rutine entegre edilmesini önerdi.