Bilim insanları gençleşmenin sırrını buldu! 15 günde 4 yaş

Tatile çıkmanın sadece ruhu dinlendirmekle kalmayıp, insanı fiziksel olarak da gençleştirdiği ortaya çıktı. Kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov tarafınca Almanya’da yapılan anketin sonuçlarına göre, tatilden dönenlerin yüzde 37’si kendini daha genç hissettiğini söyledi. Araştırma tatil yapanların dönüşlerinde ortalama olarak 4.2 yaş daha genç hissettiği hesaplandı.

Yapılan tatilin, fiziksel olarak gençleştirdiği ve bu etkinin ortalama iki hafta sürdüğü bilimsel araştırmalar ve anketlerle kanıtlandı.

4 YAŞ GENÇLEŞTİRİYOR

Almanya'da yapılan ankete katılanların verdiği yanıtara göre tatilin ardından hissedilen gençlik etkisinin ortalama 4.2 yaş kadar olduğu ifade edildi. Katılımcıların yüzde 22’si bu etkiyi 5 yaş daha gençleşmiş gibi hissettiğini söylerken, yüzde 38’i ise etkinin bir ila üç yıl sürdüğünü tahmin etti.

GENÇLERŞME HİSSE 2 HAFTA SÜRÜYOR

Araştırmaya göre tatilin etkisinin günlük hayatın koşuşturmasına dönüldüğünde azaldığı açıklandı. Anket verilerine göre çalışanların yüzde 59'u gençleşme hissinin iki hafta sürdüğünü, yüzde 14'ü ise bir ay devam ettiğini belirtti.

METABOLİZMALARI HIZLANMIŞ OLARAK DÖNÜYORLAR

Uzmanlar, tatilin gençleştirici etkisinin bilimsel çalışmalarla da desteklendiğini belirtti. Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, olumlu tatil deneyimlerinin bağışıklık sistemini güçlendirebildiği, metabolizmayı uyandırdığı ve vücudun doğal iyileşme sürecini desteklediği ifade edildi.