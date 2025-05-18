Bilim insanları insan hareketinden elektrik üretti

ABD Alabama Huntsville Üniversitesi (UAH) araştırmacıları, ticari olarak satılan yapışkan bantları kullanarak yeni bir triboelektrik nanojeneratör (TENG) geliştirdi. Bu jeneratör, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek, insan hareketleri ve çevresel titreşimlerden enerji toplama imkanı sağlıyor. Triboelektrik etki sayesinde, sürtünme ve temas yoluyla elektrik üretilebiliyor. Yeni tasarımda metalize polietilen tereftalat filmler elektrot görevi görürken, Scotch bantlar elektrik üretimini artırıyor.

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YÜKSEK FREKANSTA ENERJİ ÜRETİMİ

UAH’dan araştırmacı Dr. Moonhyung Jang, farklı bant kombinasyonları deneyerek çift taraflı bant kadar güç üretebilen ancak yapışkan yüzey sorunu olmayan bir sistem geliştirdiklerini söyledi. Bu sayede cihaz, 300 Hz’e kadar yüksek frekanslarda çalışabiliyor. Van der Waals kuvvetlerinin etkisiyle bantlar arasında atomik boyutta boşluklar oluşuyor ve enerji verimli şekilde elde ediliyor.

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GÜÇ VE UYGULAMA ALANLARI

Yeni triboelektrik jeneratör maksimum 53 milliwatt güç üretebiliyor. Bu güç, 350 LED ışığını yakmaya ve lazer işaretçiyi çalıştırmaya yetiyor. Ayrıca cihaz, ses dalgalarını algılayan akustik sensör ve kol hareketlerini tespit eden kendi enerjisini üreten taşınabilir biyosensör gibi uygulamalara entegre edildi. Bu biyosensörler, kas aktivasyonlarını ölçerek spor yaralanmalarını önleme ve performansı artırma potansiyeline sahip. Dr. Jang, çalışmalarını sürdüreceklerini ve yakın zamanda enerji toplama ve biyosensörlerle ilgili patent başvurusu yapacaklarını açıkladı.