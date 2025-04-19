Bilim insanları kimsenin göremediği yeni bir renk keşfetti!

ABD Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki araştırmacılar, "olo" adını verdikleri yeni bir renk keşfettiklerini düşünüyor.

Mavi ve yeşilin yeni bir tonu olan bu rengin, bilinen tonlardan çok daha yoğun olduğu öne sürülüyor.

SADECE 5 KİŞİ GÖRDÜ

New Scientist'e göre özel bir cihaz aracılığıyla algılanabilen bu rengi şimdiye dek yalnızca beş kişi gördü.

Araştırma ekibinin deneyine katılan söz konusu kişiler, gelecekte renk körlüğü olan kişilerin kırmızı ve yeşili ayırt edebilmesini sağlayacak bu cihaz sayesinde daha önce hiç görülmemiş yoğun mavi-yeşil renge tanık oldu.

YENİ RENK NASIL KEŞFEDİLDİ?

Renkler, gözün arkasındaki retina aracılığıyla algılanıyor.

Işığın belirli dalga boyları retinada yer alan ve koni hücreleri diye bilinen hücreleri uyarıyor ve bu da beyne belirli sinyallerin gönderilmesiyle sonuçlanıyor. Böylece renk algısı ortaya çıkıyor.

Bu bölgede üç tür ışık algılayan koni hücresi var: Kısa dalga boyu (S) maviyi emiyor; orta dalga boyu (M) yeşili emiyor; uzun dalga boyu (L) ise kırmızıyı emiyor. Bu sürecin sonunda beyne sinyaller gidiyor.

Ancak belirli bir ışık dalga boyu en az iki tip koniyi aynı anda uyarıyor; bu da algılayabildiğimiz renklerin aralığını ve doygunluğunu sınırlayan bir süreç.

Hakemli bilimsel dergi Science Advances'ta yayınlanan yeni araştırmada ekip, tek tip koni hücrelerini uyarabilen bir lazerin kullanıldığı Oz adlı bir cihazı modifiye etti.

Bu sistemi beş insan denek üzerinde kullanan araştırmacılar, yalnızca M koni hücresi aktivitesini tetikledi ve bunun sonucunda insanların "benzeri görülmemiş doygunlukta bir mavi-yeşil" diye tanımladıkları olo rengini görmesini sağladı.

Araştırma ekibinden Ren Ng'nin kendisi de "olo"yu görenler arasındaydı.

Ng, "Bunu tarif etmek zor; çok parlak," ifadelerini kullandı.