Nanoteknoloji 1700 yıl önce keşfedilmiş. Bilim insanları açıkladı

Nanoteknoloji son yılların en büyük dönüm noktalarından biri haline geldi.

Bilim insanları nanoteknolojinin başlangıcının en az 1700 yıl öncesine dayandığını keşfetti. “Lycurgus Cup” olarak bilinen Roma İmparatorluğu zamanından kalan bir tarihi eser Roma ustalarının nanoteknoloji hakkında 1700 yıl önce bildiklerini ifade etti. Lycurgus Kupası, eski teknolojinin olağanüstü bir temsili olarak ortaya çıktı.

Lycurgus bardağı, modern çağdan önce üretilen teknik olarak en sofistike cam objeler arasında varsayılmaktadır. Uzmanlar, 290 ve 325 yılları arasında üretilen kadehlerin o zamanın şartlarında bile eşsiz ustaların varlığının kanıtı olduğunu ifade etmektedir.

Kadehte tasvir edilen küçük cam heykellerin görüntüleri, Trakya Kralı Lycurgus ‘un ölümünden sahneleri temsil etmektedir. Arkasına bir ışık yerleştirildiğinde mat yeşil görünürken, camlaraa ufak altın ve gümüş parçacıklarının kakılmıştır.

TESTLERDE ŞU ANDA BİLE O TEKNOLOJİYE ZOR ULAŞILMAKTADIR

İngiliz araştırmacılar parçaları mikroskopta incelediklerinde, metal parçacıklarının çapının 50 nanometreye eşit olduğunu, yani bir tuz tanesinin binde birine eşit olduğunu farkettiler. Bunu başarmak şu anki teknoloji ve el ustalığı ile bile zordur.

Bilim insanları bardağın bileşimindeki değerli metallerin “kesin karışımının” eski Romalıların ne yaptıklarını bildiklerini gösterdiğini belirttiler.