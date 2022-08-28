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Nanoteknoloji 1700 yıl önce keşfedilmiş. Bilim insanları açıkladı

Bilim insanları nanoteknolojinin ilk olarak 1.700 yıl önce Antik Roma’da keşfedildiğini açıkladı. 290 ve 325 yılları arasında üretilen bir kadehten ortaya çıkarılan bu düşünce sayesinde ileri teknoloji tarihinin sanıldığından daha eski olduğu aktarıldı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 10:25
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Bilim insanları nanoteknolojinin 1700 yıl önce keşfedildiğini açıkladı

Nanoteknoloji 1700 yıl önce keşfedilmiş. Bilim insanları açıkladı
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Nanoteknoloji son yılların en büyük dönüm noktalarından biri haline geldi.

Bilim insanları nanoteknolojinin başlangıcının en az 1700 yıl öncesine dayandığını keşfetti. “Lycurgus Cup” olarak bilinen Roma İmparatorluğu zamanından kalan bir tarihi eser Roma ustalarının nanoteknoloji hakkında 1700 yıl önce bildiklerini ifade etti. Lycurgus Kupası, eski teknolojinin olağanüstü bir temsili olarak ortaya çıktı.

Lycurgus bardağı, modern çağdan önce üretilen teknik olarak en sofistike cam objeler arasında varsayılmaktadır. Uzmanlar, 290 ve 325 yılları arasında üretilen kadehlerin o zamanın şartlarında bile eşsiz ustaların varlığının kanıtı olduğunu ifade etmektedir.

Kadehte tasvir edilen küçük cam heykellerin görüntüleri, Trakya Kralı Lycurgus ‘un ölümünden sahneleri temsil etmektedir. Arkasına bir ışık yerleştirildiğinde mat yeşil görünürken, camlaraa ufak altın ve gümüş parçacıklarının kakılmıştır.

TESTLERDE ŞU ANDA BİLE O TEKNOLOJİYE ZOR ULAŞILMAKTADIR

İngiliz araştırmacılar parçaları mikroskopta incelediklerinde, metal parçacıklarının çapının 50 nanometreye eşit olduğunu, yani bir tuz tanesinin binde birine eşit olduğunu farkettiler. Bunu başarmak şu anki teknoloji ve el ustalığı ile bile zordur.

Bilim insanları bardağın bileşimindeki değerli metallerin “kesin karışımının” eski Romalıların ne yaptıklarını bildiklerini gösterdiğini belirttiler.

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Murat D.
28.08.2022 13:52
Necati abi hangi ayette yazıyor. Geçmişi bilmeyi dine bağlamak dini yüceltir mi?  
 
Turgut
28.08.2022 12:41
Yalan iftira. Ak Partiden önce nanoteknoloji mi vardı?  
 
Necati abi
28.08.2022 11:59
Kuranda geçmiş uygarlıkların çok ileri gittiklerini yazar.  
 
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