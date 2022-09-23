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Bilim insanları ortaya çıkardı. Günde bir avuç yerseniz ilaç gibi geliyor

ABD’deki Minnesota Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı yeni çalışma cevizle ilgili mucize bir gerçeği ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 11:00
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Bilim insanları ortaya çıkardı Günde bir avuç yerseniz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor. Cevizin faydaları

Bilim insanları ortaya çıkardı. Günde bir avuç yerseniz ilaç gibi geliyor
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ABD’deki Minnesota Üniversitesi’nden bilim insanları, 25 yılı aşkın bir süredir 3.300 kişinin diyetlerini izledikten sonra, cevizin mucizevi faydalarını ortaya çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

Yeni bir çalışma, günde bir avuç ceviz yemenin, kan basıncınızı düşürebileceğini, kilo alımını azaltabileceğini ve buna bağlı olarak diyabet ve kalp hastalığı riskini küçültebileceğini ortaya koyduğu bildirildi.

Daily Mail’in haberine göre, ceviz, omega-3 yağ asidi türevi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeren tek kuruyemiş ve yağ asidi de kalp sağlığı ile ilişkilendirildiği için uzmanlar cevizin hastalıkları azaltabileceğini öngörüyor olmasıyla dikkatlerden kaçmadı.
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayınlanan çalışmada, bilim insanları yaklaşık 45 yaşında olan 3.341 ABD’li kişiden gelen verileri analiz ettiler.

YİYENLERİN KİLOSU NORMAL SEVİYELERDEYDİ

20. yılda, aktivite seviyeleri ve kan basıncı ile birlikte beden kitle endekslerinin ölçüldüğü bir sağlık kontrolü için tekrar davet edilmeleri dikkatlerden kaçmadı. Sonuçlar, ceviz yiyen gruptakilerin, fındık yemeyenlere göre daha düşük kan basıncına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmada ceviz yiyenlerin yaklaşık yüzde 20’si yüksek tansiyona sahipken, ceviz yemeyenlerin yüzde 22’si yüksek tansiyona sahip olduğu bildirildi. Bilim insanları ayrıca cevizlerin daha düşük kilo alımına ve daha kaliteli bir diyete yol açtığını da öne sürdüler. Kuruyemiş yemeyenlerin beden kitle endeksi 29.7 (fazla kilolu) çıkarken yüzde 39’unun da obez olduğunu buldular. Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız önerildi.

YILLAR BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Katılımcılar, 1985-2015 yılları arasında Alabama Üniversitesi tarafından yürütülen Genç Yetişkinlerde Koroner Arter Risk Gelişimi (CARDIA) çalışmasına katılmışlardı.

Başlangıçta diyetleri hakkında röportaj yapıldı ve çalışmanın 7., 20. ve 25. yıllarında da takip edildi. Ceviz yiyen 340 kişi günde ortalama 19 gram yemiş tüketti. Bu insanların kadın, beyaz ve yüksek eğitimli olma olasılıkları daha yüksek olduğu bildirildi.

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