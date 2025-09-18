Bilim insanları saçın protein ve nem sırrını çözdü

Saç bakımı endüstrisi uzun yıllardır tüketicileri farklı ürünlerle yönlendirirken, bilim dünyası saçın temel ihtiyaçlarına dair yeni bulgularla çığır açıyor.

Yapılan son araştırmalar, saçın sağlığı ve görünümündeki en kritik faktörlerden birinin, dışarıdan uygulanan nemin ve saçın kendi yapısında bulunan proteinin doğru oranını yakalamak olduğunu gösterdi.

Cambridge Üniversitesi'nden dermatolog ve saç sağlığı araştırmacısı Profesör Dr. Ronald, konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ronald, "Saçımız, temelde keratin adı verilen bir proteinden oluşur. Bu protein zincirleri, saçın gücünü, esnekliğini ve direncini belirler. Ancak tek başına protein yeterli değildir. Saçın dış tabakası olan kütikül, nemi hapsederek saçın yumuşak ve parlak kalmasını sağlar. Eğer bu iki unsurdan biri eksikse, saçta gözle görülür hasarlar meydana gelir" diye konuştu.

PROTEİN EKSİKLİĞİ: ZAYIFLIK VE KIRILGANLIK HABERCİSİ

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Scott, Journal of Hair Science dergisinde yayımlanan makalesinde, saçtaki protein eksikliğinin belirtilerine dikkat çekti.

Dr. Scott, bu durumu "saç yorgunluğu" olarak adlandırdı.

Uzmanlar, "Saçın elastikiyetini kaybettiğini, kolayca uzadığını ve kopabildiğini gözlemliyorsanız, bu protein eksikliğinin bir işaretidir. Özellikle çok sık işlem gören, ısıya maruz kalan veya kimyasal boya kullanılan saçlarda bu durum yaygındır" ifadelerini kullandı. Bu tür saçlar için protein ağırlıklı maske ve şampuanların kullanılması gerektiğini vurguladı. Ancak, bu ürünlerin aşırı kullanımının da saçı sertleştirebileceği ve kırılabileceği uyarısında bulundu.

NEM EKSİKLİĞİ: CANSIZLIK VE ELEKTRİKLENME

Öte yandan, saçta nem eksikliği de farklı sorunlara yol açtı. Fransa'nın Sorbonne Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdüren uzmanlar, kuru ve cansız saçların en büyük düşmanının nem kaybı olduğunu belirterek, "Hava şartları, fön makineleri, düzleştiriciler ve yanlış bakım ürünleri, saçın doğal nem bariyerini zedeler. Nemini kaybeden saç, matlaşır, elektriklenir ve kolayca kabarmaya başlar" dedi.

Uzmanlar, saçın nem seviyesini korumak için hyaluronik asit, gliserin ve doğal yağlar içeren ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu tür ürünlerin, nemi saça çekip hapsettiğini ve saçın daha pürüzsüz görünmesini sağladığını ekledi.

UZMANLARIN ORTAK GÖRÜŞÜ: DENGELİ BAKIM ŞART

Uzmanlar, protein ve nem ihtiyacının saçın dokusuna, gördüğü işlemlere ve yaşam tarzına göre değiştiğini söyledi. Herkesin saçının farklı bir "dile" sahip olduğunu belirten bilim insanları, saç bakım rutininin bu özel ihtiyaçlara göre belirlenmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Saçın hangi duruma daha yakın olduğunu anlamak için yapılan basit testlerin, doğru ürünü seçmede kilit rol oynadığı vurgulandı.

Saçı hafifçe çekerek esnekliğinin kontrol edilmesi veya bir tutam saçın suya atılarak emilim hızının gözlemlenmesi gibi yöntemlerin, bireysel ihtiyaçları belirlemek için önemli ipuçları verdiği belirtildi.

Saç bakımı artık sadece bir kozmetik kaygı olmaktan çıkıp, bilimsel verilere dayanan bilinçli bir süreç haline geldi.