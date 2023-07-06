Bilim insanları uyardı

A ve B kan grubu olanlar dikkat. İşte nedenleri…

Bilim insanları uyardı

Bilim insanları A, B, AB ve 0 kan gruplarını ve Rh seviyelerini inceleyerek bazı uyarılarda bulundu.

Hindistan’ın başkenti Delhi’deki Sir Ganga Ram Hastanesi’nde yapılan bir araştırma kan grupları ile Covid-19’un bağını mercek altına aldı. Bilim insanları A, B, AB ve 0 kan gruplarını ve Rh seviyelerini inceleyerek bazı uyarılarda bulundu.

Araştırma sonucunda A ve B kan grubunda olanların Covid-19’un bulaşmasına daha müsait olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar ayrıca kan grubu Rh pozitif olanların da daha büyük risk altında olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

2586 Covid-19 hastasının verilerini inceleyen uzmanlar, 0, AB ve Rh- olanların Covid-19 riskinin ise daha az olduğunu dile getirdi.

İSPAT EDİLDİ

Bilim insanları 8 Nisan ile 4 Ekim 2020 arasında hastanede tedavi olanların incelendiğini ve araştırmanın Frontiers in Cellular and Infection Microbiology isimli dergide yayınlandığını açıkladı. Araştırmada, “A, B ve Rh+ kan gruplarına sahip olan kişilerin Covid-19’a yakalanma riski daha yüksek fakat diğer kan gruplarındaki daha düşük. Fakat bu araştırma sonucunda kan grubunun, Covid-19’un ağırlığı ya da ölümü ile ilgili bir bağı olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Kan gruplarındaki Rh faktörü ise Rhesus faktörü olarak bilinen ve alyuvarın yüzeyinde olan proteini temsil ediyor. Rh+ olunca Rh faktörünü gösteriyor. Araştırmayı yürüten Dr. Rashmi Rana, “Covid-19 yeni bir virüs ve dolayısıyla kan grubuyla Covid-19’un nasıl bir bağı olduğunu görmek istedik” dedi.

Araştırmada yer alan Dr. Vivek Ranjan ise, “Kan grubu B olan erkekler, kan grubu B olan kadınlara göre hastalığa karşı daha dayanıksız. Kan grubu AB olan 60 yaş üzerindeki hastaların da enfeksiyon riski daha yüksek” dedi.

Öne Çıkanlar
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Son Haberler
Hırsızlıktan aranıyorlardı uyuşturucu ile yakalandılar Güncel
Hırsızlıktan aranıyorlardı uyuşturucu ile yakalandılar
İYİ Parti’nin çiftçinin sorunların araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi Siyaset
İYİ Parti’nin çiftçinin sorunların araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Arda'yı Real'e kaptıran Barcelona'nın tesellisi Lamina Spor
Arda'yı Real'e kaptıran Barcelona'nın tesellisi Lamina
İlay Aksoy ‘savaş var’ denilen Suriye’den mesaj gönderdi Siyaset
İlay Aksoy ‘savaş var’ denilen Suriye’den mesaj gönderdi
Gladyatör filminin yıldızı Russel Crowe hayranlarını üzecek haberi açıkladı Magazin
Gladyatör filminin yıldızı Russel Crowe hayranlarını üzecek haberi açıkladı
Arda Güler, Ronaldo ve Arda Turan'ın ortak sırrını Fatih Saboviç açıkladı Spor
Arda Güler, Ronaldo ve Arda Turan'ın ortak sırrını Fatih Saboviç açıkladı
Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası belli oldu. Herkes yanıldı Spor
Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası belli oldu. Herkes yanıldı