Uzaylıların 'nerede olmadığı' açıklandı

Bilim insanları uzaylılar için bir keşif yaptılar. Dünya benzeri bir gezegenin en yaygın yıldız türünün (M cücesi) yörüngesinde nasıl döndüğünü belirtti. Keşfedilen gezegende atmosferin ve oksijenin olmadığı düşünüldü.

Bunun anlamı, belki de, tüm diğer M cücelerinin yörüngesinde dönen Dünya benzeri gezegenlerin çoğunun da atmosfere sahip olmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle de üzerinde yaşamın bulunmadığı olasılığı çıktı.

California Riverside Üniversitesi'nden astrofizikçi ve çalışmanın ortak yazarı Michelle Hill yaptığı açıklamada, "Bu gezegenin durumu, bu tür yıldızlardan daha da uzaktaki gezegenler için kötü bir işaret olabilir. Daha fazlasını, bunun gibi gezegenlere bakacak olan James Webb Uzay Teleskobu'ndan öğreneceğiz.” ifadelerini kullandı.

Eğer bir gezegen, bir M cücesinden yeteri kadar uzaktaysa, bir atmosfere sahip olabileceğine işaret ederek biraz ümitli olduklarını söyledi.

Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı atmosfersiz gezegene "GJ 1252b" adı verildi.

Dünya’dan biraz daha büyük, bu yüzden Dünya benzeri olarak nitelendirildi. Gezegenin son derece sıcak olduğu aktarıldı. Yüzey sıcaklığının 1.228 derece olduğu düşünülüyor.

UC Riverside'da astrofizikçi ve ortak yazar Stephen Kane, "Gezegen, Dünya'nın sahip olduğundan 700 kat daha fazla karbona sahip olabilir ve yine de bir atmosferi olmayabilir. Atmosfer başlangıçta oluşmuş, ancak daha sonra incelip aşınmış olabilir. Ayrıca bu gezegen, yıldızının çevresinde bir Dünya gününde iki tur atacak kadar hızlı dönüyor. Yıldızın radyasyonunun yüksek basıncı, gezegenin var olan atmosferini de dışarı püskürtmüş olmalı” dedi.