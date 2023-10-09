Bilim insanlarından bir ilk. Yıldırımın yönünü değiştirdiler

Bilim insanları ilk kez lazer kullanarak yıldırım saptırmayı başardı. Söz konusu başarı yıldırım kaynaklı yangınların önüne geçebilir.

Bilim insanlarından bir ilk. Yıldırımın yönünü değiştirdiler

Araştırmacılar, bilimsel bir ilk olarak, gökyüzünde güçlü bir lazer kullanarak yıldırımı saptırmayı başardılar. Bu gelişme yıldırım kaynaklı yangınların ve ölümlerin önüne geçebilir.

Güçlü bir lazer, bir paratonere çarpmadan önce bir yıldırımı yaklaşık 60 metre saptırmayı başardı.

Ocak ayında yayınlanan bulgular, lazerlerin ABD'de her yıl ortalama 43 kişinin ölümüne neden olan ve ABD'li ev sahiplerine 1 milyar ABD dolarlık sigorta masrafı çıkaran tehlikeli fırtınalara karşı koruma olarak kullanılabileceğini gösteriyor .

Yeni donanımı test etmek için bilim insanları 3 tonluk lazerlerini İsviçre'deki 2 bin metre yüksekliğindeki Säntis Dağı'nın tepesine getirdiler.

Bu konumun avantajı, yılda en az 100 kez güvenilir bir şekilde yıldırım çarpmasına neden olan 400 metrelik iletişim kulesi.

İsviçre Üniversitesi EPFL Laboratoire d'Optique Appliquee'de araştırma bilimcisi ve projenin koordinatörü olan Aurélien Houard, Fransız Polytechnique Insights sitesindeki bir blog yazısında, lazer paratoner kullanma fikrinin 70'li yılların başlarına kadar uzandığını söyledi .

Houard, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, lazerlerinin önceki lazerlerden 100 kat daha hızlı olduğunu, bunun da lazerin "yıldırımı yakalama olasılığının 100 kat daha fazla olduğu" anlamına geldiğini söyledi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Son Haberler
Muğla'da orman yangını Gündem
Muğla'da orman yangını
Türk askerine zor dönemde zor görev. KFOR komutanlık görevini yarın başlıyor Gündem
Türk askerine zor dönemde zor görev. KFOR komutanlık görevini yarın başlıyor
Dizel, benzinli ve elektrikli araçlara rakip geliyor OTOMOTİV
Dizel, benzinli ve elektrikli araçlara rakip geliyor
Tarikatçılar çocukların vücuduna şiş soktu. Şanlıurfa’dan skandal görüntüler Gündem
Tarikatçılar çocukların vücuduna şiş soktu. Şanlıurfa’dan skandal görüntüler
Uzmanından korkutan sonbahar depresyonu açıklaması Sağlık
Uzmanından korkutan sonbahar depresyonu açıklaması
Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu’nun başı sapıklarıyla dertte. Uzaklaştırma kararı aldırdı Magazin
Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu’nun başı sapıklarıyla dertte. Uzaklaştırma kararı aldırdı
Netanyahu, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve İtalya liderleriyle görüştü Dünya
Netanyahu, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve İtalya liderleriyle görüştü