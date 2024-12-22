Bilim insanlarından heyecan verici buluş

Melkamter pateko adı verilen yeni bir pterozor türü, Arjantin'in Patagonya bölgesinde, Chubut ilindeki fosil kalıntılarından tanımlandı. Melkamter pateko, monofenestrata kladına ait en eski pterozor türü olarak kayıtlara geçti ve mevcut en eski üyesinden en az 8, muhtemelen 10 milyon yıl daha eski olduğu düşünülüyor.

Bu tür, Erken Jura döneminin sonlarına doğru, yaklaşık 174 ila 184 milyon yıl önce yaşamış olup, dönemin iklimsel ve ekolojik koşullarında önemli bir rol oynamış olabilir. Yeni türün keşfi, pterozorların evrimsel geçmişine dair önemli bilgiler sunuyor. Melkamter pateko, Darwinoptera, Anurognathidae ve Pterodactyloidea gibi diğer pterozor türleriyle birlikte monofenestrata kladına ait bir üye olarak tanımlanıyor.

Pterozorlar, Mesozoik dönemdeki ilk aktif uçan dört bacaklılar olarak, Triyas'tan Kretaseye kadar küresel bir dağılım göstermiştir. Dr. Alexandra Fernandes ve meslektaşları, bu keşfin önemini vurgulayarak, pterozor evriminde önemli bir geçişin gözlemlendiğini belirttiler. "Pterozorların vücut yapısı, zamanla non-pterodaktiloidlerden pterodaktiloidlere dönüşerek önemli bir evrimsel aşama kaydetmiştir," diyor Dr. Fernandes.

Melkamter pateko türü, güney yarımkürede bulunan en eski monofenestrata türü olma özelliğine sahiptir. Daha önce, bu türler yalnızca kuzey yarımkürede, özellikle Birleşik Krallık, Almanya ve Çin gibi bölgelerde bulunmuştu. Melkamter pateko türünün keşfi, Güney Yarımküre'deki pterozor çeşitliliği ve evrimi hakkında yeni bir bakış açısı sunuyor.

Fosil kalıntıları, Cañadón Asfalto Formasyonu'nda bulunan Queso Rallado bölgesinde ortaya çıktı. Bu bölge, Arjantin’in Chubut ilinin kuzey merkezi yakınlarında yer alıyor. Paleontologlar, burada buldukları fosil kalıntılarının, türün anatomik özelliklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu belirtiyorlar. Fosil, bir kısmi kafatası, iki diş ve çeşitli postkranial elemanlardan oluşuyor.

Melkamter pateko’nun keşfi, pterozorların erken evrimini anlamada büyük bir adımdır. Bilim insanları, bu keşfin, gelecekte yapılacak diğer buluntularla daha da genişlemesi ve pterozorların evrimsel sürecinin daha iyi anlaşılması beklentisi içindedir. Ayrıca, bu türün varlığı, pterodaktiloidlerin erken Jura döneminde evrimleşmeye başlamış olabileceğine dair yeni ipuçları sunuyor.

Gelecek çalışmalar, bu türün ve diğer pterozorların daha fazla fosil örneği ile desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, Melkamter pateko ve benzeri türlerin varlığı, Antarktika ve Güney Amerika'daki fosil yataklarında önemli bir evrimsel çeşitliliğin bulunduğunu göstermektedir.

Bu keşif, pterozorlar hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlarken, aynı zamanda Jura dönemi hayvanları ve ekosistemleri hakkında da yeni perspektifler sunmaktadır.