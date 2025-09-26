Bilim insanlarından korkutan yapay zeka kehanet! Terminatör filmi gerçek olacak

Yapay zekânın (YZ) geleceği hakkındaki hararetli tartışmalar sürerken, önde gelen bazı bilim insanlarından ürkütücü bir uyarı geldi. Bilgisayar bilimcileri Eliezer Yudkowsky ve Nate Soares, yeni bir kitapta dile getirdikleri analizlerde, 1984 yapımı kült film Terminatör'ün senaryosunun uzak gelecekte gerçekleşebileceğini iddia etti.

Yapay Zeka'nın insanlığın varlığı için bir tehdit oluşturma potansiyeli, artık yalnızca bilim kurgu filmlerinin değil, ciddi bilimsel raporların da konusu haline geldi.

Uzmanlar, kontrolden çıkacak bir süper yapay zekâya karşı en yüksek perdeden alarm zillerini çalıyor.

"SÜPER İNSAN YAPAY ZEKA HEPİMİZİ ÖLDÜRECEK" İDDİASI

Berkeley Makine Zekası Araştırma Enstitüsü'nden olan bilgisayar bilimcileri Eliezer Yudkowsky ve Nate Soares, yeni çıkan kitaplarında doğrudan "Süper insan yapay zekâ neden hepimizi öldürecek" başlığı altında çarpıcı analizler sundu. Uzmanlar, YZ'nin kontrolsüz gelişimiyle insan ırkının sonunun gelebileceğini, hatta sentetik virüsler ya da diğer ileri teknolojilerle insanlığa saldırılabileceğini öne sürdü.

TEK BİR YAPAY ZEKÂ PLATFORMU YETEBİLİR

Uzmanlara göre tehlikenin boyutu, tahmin edilenden çok daha büyük. "Eğer dünyadaki her şirket ya da her grup yapay zekâ geliştirirse, Dünya üzerindeki herkes ölecek demektir bu," diyen bilim insanları, bu kadar çok YZ platformu arasından yalnızca tek bir tanesinin bile insanlığın sonunu getirmek için yeterli olacağı konusunda uyarıyor.

Yudkowsky ve Soares, insan kapasitesinin bu potansiyel YZ saldırılarını idrak etmesinin bile mümkün olmayacağını savunuyor. İkili, radikal bir çözüm önerisi olarak, süper zeka belirtileri gösteren tüm veri merkezlerinin bombalanmasını bile gündeme getirdi.

TERMİNATÖR FİLMİ...

Uzmanların kıyamet senaryosuna dair tahminleri ise tüyler ürpertici: "Uzak bir ihtimal gibi görünse de yapay zekâ kıyametinin gerçekleşme olasılığı yüzde 95 ile yüzde 99.5 arasında."

Terminatör, James Cameron yönetmenliğinde, Arnold Schwarzenegger'in başrolünde yer aldığı, yapay zekâ ve insan-makine mücadelesini konu alan 1984 yapımı ikonik bir bilim kurgu-aksiyon filmidir.

