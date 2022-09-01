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Genetik kodları çözüldü, Ölümsüz denizanası yaşlılığa çare mi oluyor?

İspanyol bilim insanları, sürekli olarak gençleşebilmesi nedeniyle ölümü atlatabilen Turritopsis dohrnii deniz anasının genetik kodlarını çözmeyi başardı. Bu ne anlama geliyor? İşte bilimsel gerçekler…

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 08:08
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Bilim insanlarından muhteşem bir buluş!

Genetik kodları çözüldü, Ölümsüz denizanası yaşlılığa çare mi oluyor?
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ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda (PNAS) yayınlanan yeni çalışmada, Maria Pascual-Torner, Victor Quesada ve Oviedo Üniversitesi'ndeki meslektaşları, tekrar tekrar gençleşebildiği bilinen tek denizanası türü olan Turritopsis Dohrnii'nin genetik dizisini haritaladı.

Diğer denizanası türleri gibi, Turritopsis dohrnii de iki parçalı bir yaşam döngüsüne sahip. Aseksüel bir evrede deniz tabanında yaşayan canlının asli görevini gıda kıtlığı zamanlarında hayatta kalmak oluşturuyor. Koşullar uygun olduğunda, denizanası cinsel olarak çoğalabiliyor…

Araştırmacıların göre, birçok denizanası türünün yaşlanmayı tersine çevirme ve larva aşamasına dönme kapasitesine sahip olmasına rağmen, çoğu cinsel olgunluğa ulaştıklarında gençleşme yeteneğini kaybediyor. Ancak, bu durum T. dohrnii için geçerli değil.

YAŞAM DÖNGÜSÜ SONSUZ BİR ÇEMBER GİBİ

Florida Oşinografi Enstitüsü'nün direktörü Monty Graham, "Bu türün belki 15-20 yıldır evrimsel hile yapabildiğini biliyoruz. Bu hile, türe "ölümsüz denizanası" lakabını kazandırdı” dedi.

Diğer taraftan çalışma, T. dohrnii'nin genetik dizisini, cinsel üremeden sonra gençleşme yeteneğinden yoksun olan yakın bir genetik kuzen olan Turritopsis rubra'nınkiyle karşılaştırarak bu denizanasını neyin farklı kıldığını anlamaya yönelikti. Bilim insanları, T. dohrnii'nin genomunda DNA'yı kopyalama ve onarma konusunda daha iyi hale getirebilecek varyasyonlara sahip olduğunu buldu. Ayrıca telomer adı verilen kromozomların uzunluğunu korumada bu türün daha iyi olduğu görüldü. İnsanlarda ve diğer türlerde, telomer uzunluğunun yaşla birlikte kısaldığı biliniyor.

Öte yandan Graham, araştırmanın ticari bir değere sahip olmasının vakit olacağını belirterek, "Çalışmaya, bu denizanalarını öldürüp bir cilt kremine dönüştüreceğiz diye bakamayız. Araştırma, denizanalarının ölümü aldatmasına yardımcı olan süreçleri ve protein işlevselliğini anlamakla daha çok ilgili” şeklinde konuştu.

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