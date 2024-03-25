Bilim insanlarından oyun tutkunlarına kara haber. Aman dikkat

Bilim insanlarından oyun tutkunlarına kara haber. Aman dikkat
Kaynak: Haber3
Bilim insanları tarafından açıklanan ve oyun tutkunları üzerine yapılan endişe verici araştırmanın sonuçları özellikle de erkek oyun tutkunlarını ilgilendiriyor.
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Bilim insanlarından oyun tutkunlarına kara haber. Aman dikkat 1

Andrology bilim dergisi tarafından yayınlanan araştırmaya göre eğlence amacıya uzun süre bilgisayar kullanımı ile erektil disfonksiyon gelişme riski arasında güçlü bir bağ var.

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Bilim insanlarından oyun tutkunlarına kara haber. Aman dikkat 2

Bilim, uzun süre eğlence amaçlı bilgisayar kullanımının sertleşme sorununa yol açabileceğini açıklıyor.

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Bilim insanlarından oyun tutkunlarına kara haber. Aman dikkat 3

Yeni araştırma bilgisayar başında geçirilen her 1,2 saatin, erkeklerde sertleşme sorunu yaşama olasılığını 3,57 kat artırdığını gösteriyor.

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Bilim insanlarından oyun tutkunlarına kara haber. Aman dikkat 4

Çin’deki bilim insanları, araştırmalarının bir parçası olarak TV izlemek, araba kullanmak ve bilgisayar oyunu oynamak gibi boş zaman aktiviteleri gerçekleştiren 220 binden fazla erkeği inceledi.

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Bilim insanlarından oyun tutkunlarına kara haber. Aman dikkat 5

Bilgisayar başında geçirilen her 1,2 saatte, erkeklerin erektil disfonksiyona yakalanma olasılığının 3,57 kat daha fazla arttığı ortaya çıktı.

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Bilim insanlarından oyun tutkunlarına kara haber. Aman dikkat 6

Araştırma ekibi çalışma esansında, bilgisayar kullanımının katılımcıların kanındaki daha düşük folikül uyarıcı hormon (FSH) seviyeleriyle bağlantılı olduğunu keşfetti.

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Bilim insanlarından oyun tutkunlarına kara haber. Aman dikkat 7

FSH, testesteronla birlikte sprem üretimini kontrol ediyor ve düşük FSH seviyeleri erektil disfonksiyon, azalmış libido, kısırlık ve düşük enerjiyle ilişkilendiriliyor.

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Bilim insanlarından oyun tutkunlarına kara haber. Aman dikkat 8

Ancak bu durum tamamen umutsuz değil. Araştırmacılar, orta düzeyde fiziksel aktivitenin işlev bozukluğunun düzeltilmesine yarayabileceğini de belirtiyor.

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