Bilim Kurulu'ndan İstanbullulara deprem uyarısı!

İstanbul'da saat 12.13'te 3.9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yaşanan depremlerin ardından yurttaşlar parklara, bahçelere, sokağa dökülürken Bilim Kurulu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

"DEPREM RİSKİ DEVAM EDİYOR"

Bilim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biz bilim kurulu olarak depremin hemen ardından burada toplandık ama tabi bir bölümümüz ancak bu zaman şeyi içinde buraya gelebildi. Bir ön değerlendirme yaptık. Daha sonra Bilim Kurulumuzun çok daha geniş bir katılımıyla daha detaylı değerlendirmelerin yaptığı açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız. Ama bu aşamada önemli götürdüğümüz bazı uyarılar ve bazı istekler var. Dolaysıyla bilim kurulu olarak biz bugün yaptığımız kısa değerlendirmeyi sizlerle İstanbul halkıyla paylaşmak istiyoruz.

1-) Bu aşamada paniğe kapılmadan sadece yetkililerden gelen uyarıları dikkate almak son derece önemlidir. Sosyal medyada sorumsuzca yayılan değerlendirmelere itibar edilmemelidir.

2-) Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları İstanbul ve Marmara Bölgesindeki deprem riskini ortadan kaldırmamış, artçıların bir süre devam edeceğinin bilinmesinde yarar vardır.

3-) Depremde hasar alınan binalara girilmemesi ve yetkililerin bilgilendirilmesi önemlidir.

4-) Depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda bilim kurulu olarak merkezi ve yerel kuvvetlerin eş güdüm içinde çalışmasının son derece öneli olduğunun altınız çiziyoruz. Benzer biçimde üniversitelerin ilgili sivil toplum kuruluşlarını ve meslek odalarını da katıklarının alınmasını da önemli olduğunu düşünüyoruz.

5-) Depremin yarattığı kaygıları en aza indirgemek için yetkililerin ve yetkili kurumların düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirmemesinin önemli olduğunu vurguluyoruz."