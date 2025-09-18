Bilim ve emek bir arada: TOGÜ'den geleceğe umut olacak bal hasadı

YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

​Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından düzenlenen geleneksel bal hasadı etkinliğinde, sadece arıcılık faaliyetlerinin değil, aynı zamanda bilgi, emek ve dayanışmanın da hasadı yapıldı. "Çocuklarımın Eğitimine Ürettiğim Balımla Destek Olacağım" projesiyle kadın üreticilerin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlandı.

​Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Arı Evi'nde gerçekleştirdiği bal hasadı etkinliğiyle bilim ve emeği bir araya getirdi. Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, projenin sadece bal üretimini değil, bilgi, emek, dayanışma ve sürdürülebilir kalkınmayı da simgelediğini vurguladı. Yılmaz, üniversitenin bölgenin tarımsal ve ekonomik gelişimine rehberlik ettiğini belirtti.

​Etkinlikte söz alan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İrfan Oğuz, merkezin bölgesel kalkınmaya sunduğu katkılardan bahsetti. "Çocuklarımın Eğitimine Ürettiğim Balımla Destek Olacağım" projesinin yürütücüsü Prof. Dr. Sezer Şahin ise, projenin kadın üreticilerin aile bütçesine katkı sağladığını ve çocukların eğitimine doğrudan destek sunduğunu söyledi. Bu projenin, sosyal sorumluluk ve ekonomik kalkınmayı birleştiren örnek bir model olduğunu ifade etti.

​Hasat sonrası düzenlenen tadım etkinliğinde, kadın üreticilerin balları bir hakem heyeti tarafından değerlendirildi. Yeşilyurt'tan Nebahat Şahin birinci olurken, Sulusaray'dan Selda Algeç ve Artova'dan Naile Solunay ikinciliği paylaştı. Üçüncülük ödülünü ise Çamlıbel'den Derya Çakal aldı.

​Etkinliğin en dikkat çekici yönlerinden biri de, üretilen balların TOGÜ Dükkân'da satışa sunulacak olması ve elde edilecek gelirin kadın üreticilerin çocuklarının eğitim masrafları için kullanılması oldu. Bu girişim, üniversitenin bilimsel çalışmaları sosyal sorumlulukla harmanladığının en somut kanıtı olarak öne çıktı.

​Prof. Dr. Fatih Yılmaz (Rektör): Etkinliğe katıldı, projelerin bilimsel ve sosyal önemine vurgu yapan konuşma yaptı.

​Prof. Dr. İrfan Oğuz (Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü): Merkezin faaliyetleri ve bölgesel kalkınmaya katkıları hakkında bilgi verdi.

​Prof. Dr. Sezer Şahin ("Çocuklarımın Eğitimine Ürettiğim Balımla Destek Olacağım" Projesi Yürütücüsü): Projenin amacını, sonuçlarını ve hedeflerini anlattı.

​Nebahat Şahin (Üretici): Bal tadımı yarışmasında birinciliği kazandı.

​Selda Algeç ve Naile Solunay (Üreticiler): Bal tadımı yarışmasında ikinciliği paylaştı.

​Derya Çakal (Üretici): Bal tadımı yarışmasında üçüncülüğü kazandı.