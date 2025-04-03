Bilim ve savaşın kesişimi! Yapay zeka, geleceğin cephelerini şekillendiriyor

Katil robotlardan stratejik analiz yapan akıllı yardımcılara kadar, YZ’nin gelecekteki savaşlara yön vereceği artık bir spekülasyon değil, kaçınılmaz bir gerçek.

Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, bu teknolojinin hem fırsatlarını hem de korkutucu risklerini masaya yatırıyor. Peki, insanlık bu dijital savaş çağına hazır mı? İşte tüm detaylar...

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), YZ tabanlı sistemlerin testlerini hızlandırırken, otonom silahlar şimdiden dikkat çekti.

MIT’den robotik uzmanı Prof. Dr. Daniela Rus, “YZ, savaşta insan hatasını ortadan kaldırabilir. Hedefleri milisaniyeler içinde tespit eden dronlar ve robotlar, tepki süresini %40 artırıyor” dedi.

Science Robotics’in yayımlanan bir çalışma, YZ destekli sistemlerin tatbikatlarda insan birliklerinden %35 daha etkili olduğunu gösterdi.

Katil robotlar, yani otonom ölüm makineleri, tartışmaların merkezinde. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden etik uzmanı Prof. Dr. Nick Bostrom, “YZ’nin savaşta karar alma yetkisi alması, insan hayatını bir algoritmaya emanet etmek demek. Bu, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir” dedi.

Nature Machine Intelligence’da yer alan bir analiz, otonom silahların yanlış hedefleme riskini %15’e kadar artırabileceğini ortaya koydu. Bostrom, “Bir robotun ‘düşman’ tanımını kim yapacak?” sorusunu gündeme getiriyor.

YZ’nin savaş yardımcıları olarak potansiyelinin de gözardı edilemediğinin altı çizildi.

Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Hiroshi Yamamoto, “YZ, lojistikten stratejiye kadar her alanda orduları destekleyebilir. Düşman hareketlerini analiz eden algoritmalar, zaferi %25 daha öngörülebilir hale getiriyor” dedi.

Journal of Defense Technology’nin raporu, YZ’nin savaş simülasyonlarında doğruluk oranını %90’a çıkardığını kanıtladı. Dr. Yamamoto, “Bu, generallerin elindeki en güçlü silah olabilir” diye ekledi.

Pentagon’un vizyonu, ordunun %20’sini YZ tabanlı sistemlerle donatmayı içerdi.

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fei-Fei Li, “YZ, siber savaşta da devreye giriyor. Düşman ağlarını çökerten algoritmalar, fiziksel çarpışmalara gerek kalmadan üstünlük sağlayabilir” dedi.

Li, “Bu teknolojinin kötü ellere geçmesi, küresel bir felakete yol açabilir” uyarısında bulundu.

Cybersecurity dergisinde yayımlanan bir çalışma, YZ’nin siber saldırıları %30 daha yıkıcı hale getirdiğini gösterdi.

Birleşmiş Milletler, otonom silahların yasaklanması için görüşmeleri sürdürürken, uzmanlar etik kuralların acilen belirlenmesi gerektiğini vurguladı.