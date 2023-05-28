Bilimbi Meyvesi ne işe yarar

Editör. Erkavim Yıldırım

Bilimbi ağacı Krasivoplodnik, Lamiaceae familyasının bir cinsi olan yaprak döken bir çalıdır. Bu bitkinin anavatanı Çin'dir. Doğu Asya, Avustralya, Kuzey ve Orta Amerika'nın tropikal ve subtropikal bölgelerinde doğal olarak yaşayan cinste 170'den fazla bitki türü bilinmektedir. Bu bitkilerin boyları 1,5 ile 3,5 metre arasında değişmektedir.

Adından da anlaşılacağı gibi, bu çalı güzel meyvelere sahiptir. Yaprakların dökülmesinden sonra ortaya çıkan ve kış boyunca süren mor renkli meyvelerdir. Ama sadece güzel meyvenin meyveleri güzel değildir. İlkbaharda açık yeşil yapraklarla giyinir, yazın dalları sayısız çiçeklerle kaplıdır, sonbaharda yapraklar parlak kırmızı veya altın rengine döner.

Meyveler, kuşlar ve diğer hayvanlar için önemli bir hayatta kalma gıdasıdır, ancak diğer kaynaklar tükenene kadar onları yemezler. Meyveleri oldukça büzücüdür ve jöle ve şarap yapmak için kullanılır.



İşte Bilimbi meyvesinin bilinmeyeri:

Asit, tuzlu suya batırılarak kısmen nötralize edilir. Çözeltiye daldırmadan önce, meyveler birkaç yerde dikilir. Meyveleri işledikten sonra elde edilen sıvı şifa olarak kabul edilir ve göz damlası olarak kullanılır.

Yemek pişirirken, bitki bir baharat, garnitür, sosların bileşeni, şarap ve konserve yapmak için hammadde olarak kullanılır.

Ağaç bonsai gibi saksılarda yetiştirilir.

Bazı Afrikalı kabilelerde, bitki kutsal kabul edilir.

Meyvesi düşük kalorilidir ve kilo kontrol programları için tavsiye edilir.

Ağaç, kar beyazı dalları, koyu yeşil yapraklar ve mor çiçekler kombinasyonunda o kadar güzel ki, genellikle bahçenin dekoratif bir unsuru olarak yetiştirilir.

Ağaçlar çok hızlı büyür, bu da mobilya ve ev dekorasyonu üretimi için ahşap kullanılmasına izin verir.

Bir ağacın verimi birkaç yüz meyvedir.

Bir "salatalık" ın boyutu 5 ila 8 cm arasındadır.

Patates püresi, pas ve ağartıcı kumaşları çıkarmak için kullanılır.