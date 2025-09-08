Bilime yön veren kongre ASÜ’de tamamlandı!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Ulusal Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi, kapanış töreniyle sona erdi. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen kongre, üç gün boyunca bilimsel paylaşımlara sahne oldu.

Kapanış programı ASÜ Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Programa; ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, ASÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Karaşahin, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Osman Yılmaz ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR BELGELERİ VERİLDİ

Kongrede farklı alanlarda dereceye giren akademisyenler ile bilimsel katkı sunan firmalara teşekkür belgeleri, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Arıbaş tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Rektör Arıbaş, kongrenin Aksaray Üniversitesi’nde düzenlenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi:

“Böylesine önemli bir kongreyi Aksaray Üniversitesi’ne taşımış olmanız ve bizleri onurlandırmanızdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum. Kongremizin düzenlenmesinde emeği geçen dekanımıza, bilim insanlarımıza ve idari personelimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Deney hayvanları bilimi, pek çok alanda bilimsel çalışmaların önünü açan ve geleceğe yön veren bir alandır. Bu kongrenin de alana önemli katkılar sağladığına inanıyorum. İnşallah farklı dönemlerde, farklı konularla sizleri yeniden üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız.”

BİLİMSEL KATKILAR VE SOSYAL PROGRAM

Kongre boyunca laboratuvar hayvanları bilimi alanında güncel gelişmeler, yeni araştırma sonuçları ve etik tartışmalar masaya yatırıldı. Akademisyenler, genç araştırmacılar ve öğrenciler arasında bilgi paylaşımı sağlanırken, sektör temsilcileri de bilim dünyasıyla iş birliği fırsatı buldu.

Kapanış programı, günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. Kongreye katılan akademisyenler, hafta sonu düzenlenen gezi programıyla Aksaray’ın tarihi ve doğal güzelliklerini de görme fırsatı yakaladı.