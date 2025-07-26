Bilimin açıklayamadığı 'süper güçlere' sahip 8 kişi

Kaynak: Haber Merkezi
Bilimin açıklayamadığı 'süper güçlere' sahip 8 kişi

Pek çok çocuğun hayali bir süper güce sahip olmaktır. Ancak görünüşe göre, bu güçlere gerçekten sahip olan sekiz kişi ile aynı dünyayı paylaşıyoruz...

Bilim insanları açıklamakta zorlandığı doğaüstü yeteneklere sahip sekiz kişiye dikkat çekti.

Bu kişiler arasında birden fazla dili bir çırpıda öğrenebilenler, karmaşık matematik problemlerini saniyeler içinde çözenler ve adeta bir mıknatıs gibi metalleri kendine çekenler bulunuyor.

Bu kişilerin süper kahramanlar gibi uçtuğu ya da “The Boys” dizisindeki karakterler gibi rahatsız edici yeteneklere sahip oldukları söylenemez. Yine de onların becerileri, sıradan insanların hayal bile edemeyeceği düzeyde...

BİLİM, AÇIKLAMAKTA ZORLANIYOR

Bazı insanlar, insan biyolojisinin sınırlarını aşan olağanüstü yetenekler sergiliyor. İster olağanüstü bir hafıza, ister acıya dayanıklılık, isterse fiziksel sınırları zorlayan performanslar olsun, bu kişiler bedenin ve zihnin neler yapabileceğine dair bildiklerimizi alt üst ediyor.

Bilim bunlara bazen genetik, sinirsel bağlantılar ya da psikolojik koşullanma gibi kısmi açıklamalar sunabilse de bu vakaların çoğu hâlâ istisnai örnekler olarak kalıyor. Anomali mi, evrimsel ön gösterim mi oldukları bilinmez; ama kendimiz hakkında hâlâ ne kadar az şey bildiğimizi bize hatırlatıyorlar.

İnanılması güç ama, tam 7 adet Guinness Dünya Rekoru’na sahip olan ve hiper esnekliğiyle tanınan Daniel Browning Smith bile bu listeye girememiş. Bu da listedeki sekiz ismin ne denli sıra dışı olduğunu gösteriyor.

İşte, o isimler:

SLAVISA PAJKIC

Elektrik yüklerini vücudunda depolayıp dışarı verebiliyor. 2015 yılında 'France’s Got Talent' programında gösteri yapmış, hatta bu yeteneğini konu alan Battery Man adlı bir filmde başrol oynamıştı.

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RAJ MOHAN NAIR

Yüksek voltajlı elektrik akımından etkilenmiyor. Neyse ki Örümcek Adam’daki Electro karakteri gibi yıldırım fırlatamıyor...

elektrik34.jpgLIEW THOW LIN

Cildine metal nesneleri adeta mıknatıs gibi çekebiliyor. Burada buruna kaşık yapıştıran insanlardan değil, gerçek anlamda yaşayan bir mıknatıstan bahsediyoruz.

miknatis.jpg

STEPHEN WILTSHIRE

Bir şehre sadece bir kez bakarak tüm ayrıntılarıyla çizebiliyor. Olağanüstü bir görsel hafızaya ve sanat yeteneğine sahip...

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DANIEL TAMMET

Zihinsel hesaplama alanında dünya çapında tanınıyor. Zor matematik sorularını neredeyse anında çözüyor ve yeni dilleri neredeyse anında öğrenebiliyor. Muhtemelen okul sınavları bir zamanlar onun için çocuk oyuncağıydı.

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ISAO MACHII

Gerçek bir meyve doğrama ustası. Adeta, bir zamanlar çok popüler olan 'Fruit Ninja' oyunundan fırlamış gibi. Hızı ve keskinliğiyle dövüş sanatları uzmanı olarak tanınıyor.

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WIM HOF (BUZ ADAM)

Vücut sıcaklığını kontrol edebiliyor ve aşırı soğuk ortamlarda hayatta kalabiliyor. Her gün buz banyosu yapanları bile kıskandıracak düzeyde...

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BEN UNDERWOOD

Görme yetisini tamamen kaybetmiş olmasına rağmen, çevresini yarasalar gibi ses dalgalarıyla algılayabiliyor. Yani bir nevi doğal sonar sistemi kullanıyor.

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