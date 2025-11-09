Amerikan Kalp Derneği tarafından duyurulan bir çalışma uzun süreli melatonin kullanımına ilişkin kalp sağlığı açısından endişe verici sonuçları gözler önüne serdi.

Uzun süre melatonin kullanan kişilerin örneklem grubunda yer aldığı çalışmada kalp yetmezliği riskinin, bu takviyeyi kullanmayanlara göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmacıların 5 yıl boyunca 130 binden fazla kronik uykusuzluk hastasının sağlık verilerini analiz ederek ulaştığı sonuçlar bilim dünyasında da yankı uyandırdı.



Analiz edilen verilere göre, bir yıldan uzun süredir melatonin reçetesiyle tedavi gören bireylerde, kalp yetmezliği gelişme oranında ciddi oranda yükseliş gözlemlendi. Öte yandan melatonin takviyesi kullanan grubun hastaneye yatış ve ölüm oranlarının da melatonin kullanmayanlara oranla daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırma henüz hakemli incelemeden geçmediği için, uyku uzmanları ve kardiyologlar sonuçlara yönelik temkinli yorumlarda bulunuyor.



Psikiyatr Doç. Dr. Berker Duman sosyal medya platformu X üzerinden araştırmaya ilişkin değerlendirmesini aktardı.



Duman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





Uykusuzluk tedavisi için melatonin takviyelerini 1 yıldan uzun kullanan kişilerde, kalp yetmezliği ve ilişkili sorunların daha yüksek oranda saptandığı bildirilmiş

Elde edilen bulgular; nedenselliğe doğrudan işaret etmiyor ancak uzun süreli melatonin kullanımı özellikle kalp fonksiyonları yönünden masum olmayabilir.

Melatonin takviyeleri; dünya genelinde bazı ülkelerde marketlerde dahi gelişigüzel satılırken, bazılarında ise reçeteli olarak satılıyor.

Ülkemizde, eczanelerde ilaç kategorisinde yer alıyor ve doktor reçetesine bağlı olarak temin edilebiliyor.