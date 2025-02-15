Bilimsel ayak bakımı kangrene engel oluyor

Dursun Boran / Yeniçağ

Duru, son yıllarda artan ekonomik, sosyal problemlerin şeker hastası sayısını arttırdığını anlatarak buna bağlı olarak ayak bakımının öneminin öne çıktığına dikkat çekti. Stres, üzüntüye bağlı diyabetik hastalıklarında, pek çok kadın, erkeklerin el ve ayaklarında yaralar oluşup, konforlu hayatı engellediğini söyleyen Duru, zamanın da hekimlere, podologlara müracaat ve erken tedavi ile hastalıkların iyileştiğini belirtti.

Uyguladığı bilimsel ayak bakımı yöntenleriyle pek çok hastayı kangren olmaktan kurtaran Duru, sağlıklı hayat için şekerli gıdalardan, sigaradan uzak durulmasını, yürüyüş yapılmasını, kilo alınmamasını tavsiye tavsiye etti.

İstanbul Bahçeşehir Orthorom Clinics de yüzlerce diyabetik hastayı, enfeksiyonlu tırnak batmasını, yürüyüş bozukluğunda oluşan defermiteleri tedavi eden Duru, Gelişim Üniversitesi mezunu, ayrıca Almanya, İsviçre'de de mesleki incelemeler yapmış.