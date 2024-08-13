Bilinçaltı yönlendirme ile insanlar paralı yola sokuluyor. Hemen yanında ücretsiz yol var

Düzenleme: Serhat Ağa
Bilinçaltı yönlendirme ile insanlar paralı yola sokuluyor. Hemen yanında ücretsiz yol var

İstanbul Havalimanı’ndan şehre dönüş yolunda bulunan devasa “Kuzey Marmara Otoyolu” levhası sürücülerin bilinçaltını etkileyerek paralı yola yönlendiriyor. Oysa biraz ileriden ücretsiz bir yol bulunuyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun işletmesi ve yapımında devletin zarar edip etmediği hala çok tartışılıyor. Bu otoyol, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edildi ve işletilmeye de devam ediyor. Bu modelde, özel şirketler otoyolu inşa edip belirli bir süre işletiyor, ardından devlete devrediyor.

Ancak, geçiş garantileri nedeniyle devletin ciddi miktarda ödeme yapmak zorunda olması uzun zamandan beri tartışıla gelen konuların başında yer alıyor.

Özellikle, belirlenen araç geçiş sayısına ulaşılamadığı durumlarda devletin, eksik kalan geçişler için işletmeci firmalara ödeme yaptığı biliniyor.

2023 yılında Kuzey Marmara Otoyolu için devletin kasasından yıllık yaklaşık 1.5 milyar TL ödeme yapıldığı biliniyor. Bu ödemeler, otoyolun işletme maliyetlerini ve geçiş garantilerini karşılamak amacıyla yapılırken hazineden ayrılan paranın da milyonlarca insanın vergisinden ayrıldığı da yorumlanıyor.

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İstanbul Havalimanından şehir merkezine dönüş yolunda çekilen bu fotoğraf ile insanlar bilinçaltı yönlendirme ile paralı yola sokulduğu görüldü. Halbuki sürücüler biraz daha devam ettiği takdirde ileride bulunan yol ayrımından gitmesi halinde hem zamandan hem de cebindeki paradan tasarruf edeceği belirtiliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’na yönlendirilen insanlar bu devasa levhayı gördüklerinde ister istemez paralı olan yola gidiyor. 2023 yılında devletin kasasından 1.5 milyar liralık para çıktı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçiş ücretleri, giriş-çıkış yapılan güzergaha göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı güncel ücretler:

-Fenertepe – Kurnaköy arası geçiş ücreti: 158 TL

- Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu (Kınalı – Fatih arası): 63 TL

-Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu (Kurnaköy – Tem Akyazı arası): 150,50 TL

En kısa mesafe ücreti 39 TL iken, en uzun mesafe ücreti 284,5 TL'ye kadar çıkabiliyor.

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