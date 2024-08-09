Bilincine varmak deyimi ne anlama geliyor?

Bilincine varmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir olguyu ya da durumu derinlemesine anlamak, onun tüm yönleriyle kavrayarak gerçekliğini tam anlamıyla idrak etmek. Bu, yüzeysel bir farkındalıktan öte, söz konusu durumun ya da nesnenin altında yatan tüm ayrıntıların ve bağlamların farkına varmak anlamına gelir.

Kişi, bu süreçte sadece olguyu tanımakla kalmaz, aynı zamanda onun özüne nüfuz ederek anlamını içselleştirir. Bu farkındalık, bireyin o şeye dair düşüncelerini, duygularını ve algılarını da dönüştürür, böylece kişinin dünyayı ve kendini algılama biçimi üzerinde derin bir etki bırakır.

BİLİNCİNE VARMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yaptıklarımdan çok pişmanım, konuştuğum kelimelerin nereye gideceğinin bilincine vardıktan sonra binlerce kez özür dilesem de boş..."