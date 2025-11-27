Sağlıklı Hayat Merkezi, halk sağlığını desteklemek amacıyla Gebe Okulu ve Bebek Akademisi eğitimlerine devam ediyor. Gebelik dönemi ve sonrasına dair kapsamlı bir eğitim süreci sunan bu programda; psikolojik destek, aile bireylerinin rolleri, anneye yönelik destek yolları, ebeveynlerin evdeki sorumlulukları, ebeveynlik kavramı, bebek bakımı, beslenme ve bağışıklama gibi birçok önemli konuda uzmanlar tarafından eğitim veriliyor.

Eğitimler, annelerin bilinçli bir şekilde çocuk yetiştirmelerini sağlarken, sağlıklı nesillerin yetişmesine de katkı sunuyor.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin yılmaz bilinçli anneler, sağlıklı nesiller, mutlu aileler için anne adaylarını gebe okuluna davet etti.