Bilinçli egzersiz hangi ciddi hastalıkları önler?

Prof. Dr. Yeşim Akyol, bilinçli yapılan egzersizin çok ciddi ve ölüme neden olabilecek riskteki hastalıkları önleyebileceğini açıkladı.

Bilinçli egzersiz hangi ciddi hastalıkları önler?

Prof. Dr. Yeşim Akyol, sağlık için doğru ve düzenli egzersiz önerisinde bulundu. Egzersizin mutlaka uzman hekim tarafından önerilmesi gerektiğini belirten Akyol, "Egzersiz sağlıklı fiziksel bir fonksiyon oluşturmak için doktor tarafından belirlenmeli. Egzersiz, kişinin yaş ve genel durumuna göre uzman hekim tarafından belirlenmeli. Eklem hareket açıklığı, denge koordinasyon ve esneklik dayanıklılığını artıracak egzersizler var. Hastanın rahatsızlığı teşhis edilip, hangi egzersiz hasta için uygunsa belirlenip, doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Her egzersiz her hastaya yapılamaz, eklem yüklenmeleri olabilir. Hasta kapasitesinin üzerinde egzersiz yaparsa, sakatlık meydana gelebilir, bu noktada hekim kontrolü oldukça önemli." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişinin dayanıklılığı arttıkça, egzersiz de artırılarak devam eder. Örneğin, hastanın eklem kısıtlılığı varsa, eklem hareket açıklığı egzersizleri verilir. Dayanıklılıkla alakalı bir sorun mevcut ise ilk başta kapasite egzersizleri uygulanır. Düşme problemi yaşadıysa denge koordinasyon egzersizleri verilir."


DÜZENLİ EGZERSİZ HANGİ CİDDİ HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇER

Çocukluktan itibaren düzenli olarak yapılan egzersizin bir çok hastalığı önlediğini aktaran Akyol, şunları söyledi:

"Yaş skalasına göre kişinin ihtiyaçları değişebiliyor. Çocukluk döneminde, sağlıklı bir iskelet gelişimi, sonraki dönemde vücut ağırlığının kontrolü ve ilerleyen dönemlerde ise kemik erimesinden korunmak için kemik güçlendirici egzersizler gerekmektedir. Çocukluktan itibaren yapılan düzenli egzersizler diyabet, kemik erimesi, kalp hastalıkları, felç-inme ve obeziteyi önlüyor. Yaşlılık döneminde sarkopeni hastalığı olarak bilinen, aslında yaşlanma ile kaslarda kaçınılmaz olarak görülen fizyolojik bir durum var. Kaslarda kuvvet azalması ve incelme durumu. Hastanın kol ve bacak kaslarında oluşan incelmeler, dayanıklılığı azaltıyor. Egzersizler ise bu fizyolojik rahatsızlıkları geciktiriyor."

AA

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı