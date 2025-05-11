Bilinçsiz estetik cilt sağlığını tehdit ediyor! Sosyal medyadaki görüntülere kanmayın

Hastanenin açıklamasında görüşlerine yer verilen Aptoula, estetik uygulamaların yaygınlaşmasıyla, uygun olmayan ortamlarda yapılan bilinçsiz işlemlerin pek çok tehlikeye yol açtığına işaret etti.

Estetik uygulamalarda bilinçli ve sağlıklı bir yaklaşımın cilt sağlığı için kritik olduğunu belirten Aptoula, bu işlemlerin mutlaka steril ortamlarda ve uzman hekimlerce yapılması gerektiğini ifade etti.

Aptoula, özellikle genç yaşta yapılan estetik müdahaleler konusunda ebeveynleri ve gençleri dikkatli olmaya çağırdı.

Estetik işlemlerin yalnızca görünüm değiştirmek için değil, cilt sağlığını desteklemek ve eksikleri gidermek amacıyla yapılması gerektiğini dile getiren Aptoula, şu açıklamayı yaptı:

“Estetik işlemler, sadece hacim veya şekil değiştirme değil, cildi besleyen, kollajen üretimini artıran ve sağlıklı, genç bir görünüm sağlayan uygulamaları içerir. Hastalarımızda bu yöntemlerle çok iyi sonuçlar alıyoruz. Ancak işlemin yapıldığı ortam ve uygulayıcının uzmanlığı büyük önem taşıyor. Merdiven altı uygulamalar ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.”

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“İŞLEMLER HASTANE GİBİ STERİL ORTAMLARDA UZMANLARCA YAPILMALI”

Aptoula, botoks ve dolgu gibi işlemlerin kontrolsüz ortamlarda yapılmasının risklerine dikkat çekerek, yanlış uygulamaların görme bozuklukları, yüzde asimetri, dolgu kaymaları ve enfeksiyon gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

En tehlikeli durumlardan birinin dolgu maddesinin damara enjekte edilmesi ve doku ölümü olduğunu vurgulayan Aptoula, “Böyle durumlarda doku kaybı yaşanabilir ve bazen müdahaleyle bile tam düzelme sağlanamayabilir” dedi.

Genç yaşta estetik işlemlerin risklerine işaret eden Aptoula, “14-15 yaşında dudak veya yüz dolgusu yaptırıldığını üzülerek görüyoruz. 18 yaş altındaki bireylere bu tür işlemleri kesinlikle önermiyoruz” uyarısında bulundu.

Sosyal medyadaki estetik uygulama sonuçlarının yanıltıcı olabileceğini belirten Aptoula, şu bilgileri verdi:

“Tedaviler, kişinin cilt yapısına ve yüz şekline göre özelleştirilmeli. Sosyal medyada görülen her görüntü gerçek olmayabilir. İşlemler mutlaka hastane gibi steril ortamlarda, dermatolog veya plastik cerrah gibi uzmanlar tarafından yapılmalı. Uygulama sırasında aşırı ağrı veya işlem sonrası endişe verici bir durum yaşanırsa hemen bir uzmana başvurulmalı. Gecikmeler komplikasyonları ağırlaştırabilir.”

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