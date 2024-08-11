Bilir bilmez deyimi ne anlama geliyor?

Bilir bilmez deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir konuda yeterli bilgiye sahip olmadan, yüzeysel ya da eksik bilgilerle fikir yürütmeyi ifade eder.

Bu deyim, genellikle bir kişi ya da topluluğun, derinlemesine anlamadan veya yeterince araştırmadan bir konu hakkında görüş belirtmesi durumunda kullanılır. Yani, bir konuyu tam anlamıyla bilmeden, sadece duydukları ya da okudukları sınırlı bilgilere dayanarak konuşan ya da yorum yapan kişileri tanımlamak için kullanılır.

Bu durum, genellikle yanlış anlamalara, hatalı değerlendirmelere ve eksik bilgi nedeniyle hatalı yargılara yol açabilir. "Bilir bilmez" kişiler, bilginin derinliklerine inmeden yüzeyde kalır ve bu nedenle söyledikleri çoğu zaman güvenilir olmaktan uzaktır.

BİLİR BİLMEZ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bilir bilmez bir tavırla müdürün çıktığını söylemişti bizde rahatlamıştık, meğer kadın odasından bizim tüm saçmalıklarımızı duymuş."