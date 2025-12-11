CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, kamuoyunda "Bilirkişi Davası" olarak bilinen davada yaşanan hakim değişikliklerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Duruşma öncesinde yaşanan hakim değişikliğine değinen Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Silivri’de Ekrem Başkan’ın Bilirkişi Davası duruşmasında olacağız.

Hani, İstanbul’da 8000 bilirkişi varken İBB dosyaları neden hep aynı şahsa düşüyor ve bu şahıs neden 2019 öncesi tüm dosyalara aklama, sonrası tüm dosyalara suçlama raporu yazıyor diye sorduğu için yargılandığı dava.

Duruşma İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.”

YİNE CELSE ARASINDA!

Günaydın, İmamoğlu’nun yargılandığı tüm davalarda olduğu gibi bu davada da celse arasında hakim değiştiğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Ekrem Başkan’ın istisnasız tüm davalarında olduğu gibi, bunda da celse arasında hakim değişti.

İstanbul 2. ASCM hâkimi 10 ASCM’ne gönderilerek yerine 3. ACM heyet üyesi atandı.

Ancak atanan hakim henüz göreve başlamadı.

Bu nedenle yarınki duruşmaya 20.Asliye Ceza Hakimi geçici görevlendirme ile çıkacak.

Geçici görevlendirmeyle kürsüye çıkacak hakim "dosyaya" ne derece hakim, nasıl bir celse yürütecek, yarın göreceğiz.

Davanın içeriği skandal, yürütülmesindeki gariplikler ise bununla bitmiyor.

12 Haziran 2025 tarihli ilk celse, son dakikada Çağlayan’dan Silivri’ye alınmıştı. Adil yargılamanın ihlali niteliğindeki bu durum nedeniyle Ekrem Başkan duruşmaya katılmamış, ikinci celse tarihi olarak 26 Eylül 2025 belirlenmişti.

İkinci celseden sonra yarınki üçüncü celse olacak.

İlerleyemeyen dosyada, doğal olarak, mütalaa da henüz verilmiş değil.

Bütün bu gerçekler ortada iken, geriye Adalet Bakanı’nın çıkıp 'Türkiye bir hukuk devletidir' açıklamasını beklemek kalıyor."