Bilirkişi iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu'nun hakim karşına çıkacağı tarih belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak tarihinde Saraçhane'de bir basın toplantısı yaparak kritik davalarda görev verilen bilirkişi S.B. ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Basın toplantısının bittiği dakikalarda başlatılan soruşturmanın ardından kısa sürede iddianame düzenlenmiş, İmamoğlu hakkında, bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) siyasi yasak da içeren belli haklardan yoksun bırakılma tedbirine ilişkin 53. maddesinin de uygulanması istenmişti.

İddianameyi kabul eden İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tensip tutanağı düzenleyerek ilk duruşma için 12 Haziran tarihine gün verdi.