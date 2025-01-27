Bilirkişi ilk kez konuştu

Bilirkişi S.B, Halk TV'ye konuştu. B, Yalan konuşuyorsunuz genel olarak. Çünkü ben sadece CHP davalarında değilim, beni kimse bağlamaz. 2010'da AKP ve MHP davalarında da yaptım. Bu olay asla seçilmiş bir şey değil. Başsavcıyla Çerközköy'den tanışıklığım yok. İş yaptığım savcılarla, asla bir istişarem olmaz dosya alırken" ifadeleri ile İmamoğlu'na cevap verdi.

"ASLA SEÇİLMİŞ KİŞİ DEĞİLİM, SÖYLENENLERE KATILMIYORUM"

Halk TV'de gazeteci Barış Pehlivan'a konuşan B, "Hayır yalan konuşuyorsunuz, genel olarak. Beni kimse bağlamaz. 2012 yılında AKP davalarında ve ayrıca MHP davalarına da baktım. Asla seçilmiş kişi değilim, söylenenlere katılmıyorum." dedi.

"BASIN İLE MUHATAP OLMAM"

Ayrıca B, "Asla bir savcı ile istişarem olmadı. İstanbul'da yaşıyorum. Basın ile muhatap olmam. 73 yaşındayım." dedi.