Bilirkişi S.B.'ye soruşturma açıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilirkişi S.B.'ye soruşturma açıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şikayeti üzerine Bilirkişi S.B. hakkında disiplin soruşturması açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun şikayeti üzerine bilirkişi Satılmış B'ye disiplin soruşturması açıldığını duyurdu.

Ongun’un sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

"İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şikayeti üzerine bilirkişi S. B. hakkında disiplin soruşturması açtı."

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