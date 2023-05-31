Bilirubin nedir

Bilirubin, kan elemanlarından olan alyuvarların yıkımı sonucu ortaya çıkan bir madde. Peki, vücutta hangi dengeleri ayarlıyor? İşte yanıtı...

Bilirubin nedir

Kandaki bilirubin karaciğer tarafından işlenir ve safraya karıştırılır. Safra içeriğiyle birlikte bağırsağa geçen bilirubin gaita yoluyla vücuttan dışarı atılır. Karaciğer fonksiyonlarında meydana gelen bozulmaya veya aşırı alyuvar yıkımına bağlı olarak bilirubin değerlerinde artış meydana gelebiliyor.

Bilirubin, kan elemanlarından olan alyuvarların yıkımı sonucu ortaya çıkan bir madde. Karaciğer fonksiyonlarında meydana gelen bozulmaya veya aşırı alyuvar yıkımına bağlı olarak bilirubin değerlerinde artış meydana gelebilir. Peki, yükselince neler olur, nasıl düşürülebilir? İşte o soruların yanıtları…

YÜKSEKLİĞİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Evet böyle bir risk bulunmakta. Mutlaka Total bilirubin seviyesi 1.2 altına düşürülmesi gerekir. Total bilirubin seviyesi yükseldiğinde 30 üstüne çıktığında çözüm artık imkânsıza yakın olur.dır

BELİRTİLERİ

Bulantı,
Kusma,
Seks hayatında isteksizlik,
İdrarda renk değişikliği koyu olmaya baslar
Karaciğer büyümesi
Ayaklarda oluşan ödemler,
Ayaklarda oluşan kanama,
Karında oluşan su toplanmaları,
Karında şişme,
Safra kesesi taşlarını oluşması,
Hepatit oluşumu,
Isşahsızlık,
Vücutta oluşan kaşıntı,
Halsizlik,
Çabuk yorulma,
Kansızlık,
Kilo kaybı,
Uyku problemleri,

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