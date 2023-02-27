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Bilirubin nedir, yüksekliği nasıl düşer

Bilirubin, kan elemanlarından olan alyuvarların yıkımı sonucu ortaya çıkan bir madde. Karaciğer fonksiyonlarında meydana gelen bozulmaya veya aşırı alyuvar yıkımına bağlı olarak bilirubin değerlerinde artış meydana gelebilir. Peki, yükselince neler olur, nasıl düşürülebilir? İşte o soruların yanıtları…

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:32
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Bilirubin nedir

Bilirubin nedir, yüksekliği nasıl düşer
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Bilirubin, kan elemanlarından olan alyuvarların yıkımı sonucu ortaya çıkan bir maddedir. Kandaki bilirubin karaciğer tarafından işlenir ve safraya karıştırılır. Safra içeriğiyle birlikte bağırsağa geçen bilirubin gaita yoluyla vücuttan dışarı atılır. Karaciğer fonksiyonlarında meydana gelen bozulmaya veya aşırı alyuvar yıkımına bağlı olarak bilirubin değerlerinde artış meydana gelebiliyor.

BİLİRUBİN YÜKSEKLİĞİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Evet böyle bir risk bulunmakta. Mutlaka Total bilirubin seviyesi 1.2 altına düşürülmesi gerekir. Total bilirubin seviyesi yükseldiğinde 30 üstüne çıktığında çözüm artık imkânsıza yakın olur.

BELİRTİLERİ NELER

Bulantı,
Kusma,
Isşahsızlık,
Vücutta oluşan kaşıntı,
Halsizlik,
Çabuk yorulma,
Kansızlık,
Kilo kaybı,
Uyku problemleri,
Seks hayatında isteksizlik,
İdrarda renk değişikliği koyu olmaya baslar
Karaciğer büyümesi
Ayaklarda oluşan ödemler,
Ayaklarda oluşan kanama,
Karında oluşan su toplanmaları,
Karında şişme,
Safra kesesi taşlarını oluşması,
Hepatit oluşumu,

Böyle durumlarda mutlaka doktora başvurulmalıdır.
 

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