Bilirubin yüksekliği değerleri nasıl düşer?

Total bilirubin yüksekliği bitkisel destekle nasıl düşürülür? İşte yanıtı…

Bilirubin yüksekliği değerleri nasıl düşer?

Bilirubin vücutta hayati önem taşıyor. Yüksekliğinde durum vahim olarak nitelendiriliyor. Peki, Bilirubin yüksekliği tedavisi yapılması gerekenler öncelik ile vücuttan toksinlerin atılması gerekir.

BİLİRUBİN NEDENLERİ NELER?

Alkol,
Kalıtımsal nedenler,
Mesleki sebepler,
Beslenme bozuklukları,
Hepatit b HBV hastalığı,
Hepatit c hcv hastalığı,
Kullanılan bazı ilaçlar,
Virüsler,
Alfa 1 antitripsin eksikliği,
Hemokromataz,
Genetik bazi faktörler,
Hormonal bazı yetersizlikler,
Sıkıntı ve stres,
Gıdalardaki boya ve kimyasal maddeler,
Katkı maddeleri,
Tatlandırıcılar,
Küfler,
Alkol kullanımı,
Uyuşturucu kullanımı,Wilson hastalığı,

BİLİRUBİN KARIN ŞİŞMESİ

Vücutta toplanan asit nedeni ile karında oluşan şiş ancak; büyük abdestine günde en az 5 kez çıkmak gerekir.
Haftada 1 kez ishal olması gerekir.
İdrar söktürücüler ile böbrekler çalıştırılır.
Doktorunuzun vermiş olduğu idrar söktürücüleri mutlaka kullanınız. Vermiş olduğu talimatlara uyunuz.

KABIZLIK
Bilirubinde Kabızlık var ise günde en az 5 kez gidilmesi sağlanır.

BİLİRUBİN SEVİYESİNİ DÜŞÜREN BESİNLER

Gıda rejimini değiştirmek gerekir. Bu nedenle şu gıdalar önerilir:

Beyaz lahana yemeği,
Karnabahar yemeği,
Roka,
Ebe gümeci yemeği,
Sinirli yaprak yemeği,
Kereviz ve yaprakları ile yemeği,
Radika,
Maydanoz,
Karahindiba yemeği,
Enginar yemeği…

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