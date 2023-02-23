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Bilirubin yüksekliği değerleri nasıl düşürülür?

Bilirubin vücutta hayati önem taşıyor. Yüksekliğinde durum vahim olarak nitelendiriliyor. Peki, total bilirubin yüksekliği bitkisel destekle nasıl düşürülür? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 08:14
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Bilirubin yüksekliği değerleri nasıl düşürülür?

Bilirubin yüksekliği değerleri nasıl düşürülür?
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Bilirubin yüksekliği tedavisi yapılması gerekenler öncelik ile vücuttan toksinlerin atılması gerekir.
 

BİLİRUBİN NEDENLERİ NELER?

Alkol,
Kalıtımsal nedenler,
Mesleki sebepler,
Beslenme bozuklukları,
Gıdalardaki boya ve kimyasal maddeler,
Katkı maddeleri,
Tatlandırıcılar,
Küfler,
Alkol kullanımı,
Uyuşturucu kullanımı,Wilson hastalığı,
Hepatit b HBV hastalığı,
Hepatit c hcv hastalığı,
Kullanılan bazı ilaçlar,
Virüsler,
Alfa 1 antitripsin eksikliği,
Hemokromataz,
Genetik bazi faktörler,
Hormonal bazı yetersizlikler,
Sıkıntı ve stres,

BİLİRUBİN KABIZLIK
Bilirubinde Kabızlık var ise günde en az 5 kez gidilmesi sağlanır.

BİLİRUBİN KARIN ŞİŞMESİ
Vücutta toplanan asit nedeni ile karında oluşan şiş ancak; büyük abdestine günde en az 5 kez çıkmak gerekir.
Haftada 1 kez ishal olması gerekir.
İdrar söktürücüler ile böbrekler çalıştırılır.
Doktorunuzun vermiş olduğu idrar söktürücüleri mutlaka kullanınız. Vermiş olduğu talimatlara uyunuz.

BİLİRUBİN SEVİYESİNİ DÜŞÜREN BESİNLER

Gıda rejimini değiştirmek gerekir. Bu nedenle şu gıdalar önerilir:

Beyaz lahana yemeği,
Karnabahar yemeği,
Roka,
Radika,
Maydanoz,
Karahindiba yemeği,
Ebe gümeci yemeği,
Sinirli yaprak yemeği,
Kereviz ve yaprakları ile yemeği,
Enginar yemeği…
 

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