Kaynak: İHA
Bilişim dolandırıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı

Sivas merkezli iki ilde bilişim dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.


Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından, bilişim dolandırıcılarına yönelik Sivas ve Zonguldak illerinde 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişinin yapılan incelemelerinde; para karşılığında hesap toplayarak, bu hesaplar üzerinde yatırım vaadi, ürün alışverişi, araç kiralama gibi işlemlerde kullanmak üzere kişilerin banka hesap bilgilerini topladıkları tespit edildi.

Şüphelilerle birlikte suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyale el konuldu. Yapılan dijital incelemelerinde çok sayıda kişiye ait kimlik bilgisi ve banka hesap bilgilerinin bulunduğu anlaşıldı. 5 kişiden 4’ü çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

