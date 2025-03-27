Bilişim uzmanından cep telefonları için uyarı: Bankalar çalıştırma diyor

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, bazı bankaların IPTV gibi uygulamaların olduğu cep telefonlarında mobil uygulamasının kurulmasına izin vermediğini söyledi. Bankalar dışında resmi kuruluşların da denetlemeler yaparak kaynağı bilinmeyen uygulamaların olduğu cihazlara kurulum yapılmasına izin vermediğini belirten Topuzoğlu, "Bazı bankaların IPTV gibi uygulamaların olduğu cihazları kısıtlama sebebi aslında bizim zaman zaman hep gündeme getirdiğimiz; bilmediğiniz uygulamaları yüklemeyin, onları kullanmayın ya da bu veri kaynağı anlamında bilinmeyen uygulamaların, denetlenmeyen uygulamaların çok büyük sıkıntılar oluşturabileceği konusundaki uyarılarımızın bir göstergesi diyebiliriz. Bankalar neden bu tarz uygulamaları olan cihazların kullanılmasını istemiyor dersek de çünkü bu uygulamaların içerisinde birtakım trojen dediğimiz, Truva atı dediğimiz virüs benzeri yazılımlar yer alıyor. Bu ne yapıyor? Sizin bilgisayarınızı -sık sık kullandığımız bir terim- zombiye çeviriyor. Yani zombiye çevirmesi ne demek? Burada sizin cihazınızı, bilgisayarınızı ve telefonunuzu kendininmiş gibi kullanıp, birtakım işlemleri size yaptırması demek. Haliyle de sizin İP'niz üzerinden bu işlemler yapıldığı için de herhangi bir durumda sizin sorumluluk alacağınız ortamın oluşturulmasıdır. İşte bankalar da bir tedbir olarak eğer bu uygulamalar varsa benim uygulamamı çalıştırmamalısın diyor. Çünkü haliyle siz oraya bir şifre girdiniz, bu şifreleri kaydetti ve kendisine gönderilmesini sağladı. O zaman ne olacak haliyle; sizin banka hesaplarınıza girebilecek ya da diğer işlemleri yapabilecek. Aslında banka kuruluşları öncü oldu ama diğer kurumlar da, resmi anlamda iş yapan kurumlar da artık bu tarz denetleme yaparak kaynağı bilinmeyen uygulamalar varsa kendi uygulamasının yüklenmesine izin vermiyor" dedi.

Topuzoğlu, bu tarz uygulamaların sosyal medya hesaplarını da ele geçirebileceğini söyleyerek, "Sosyal medya hesaplarına da erişim elbette sağlanabilir. Çünkü sizin cihazınıza girip de o izinleri aldıktan sonra her türlü bilgiye ulaşabilir. Biz verileri daha önce de söylediğimiz gibi internet tarayıcılarında belirli bir yere kayıt ediyorduk. Şifre yöneticisinde saklıyorduk. Bu veri tabanı da ulaşılabilir ve haliyle bunun üzerinde bizim birçok hesabımız da ele geçirilme riski ile karşı karşıya kaldı. Tabii ki sosyal medya hesaplarının da şifreleri bu şekilde kayıtlı olduğu için, bunlara erişilebilir. Yasal olmayan hiçbir şey bulunmamalı, onları kullanmamalıyız. Yani bir program kullanırken de işte haliyle lisans ücretleri çok pahalı geldiği için belki de insanımız bir nevi mecburiyetten dolayı yöneliyor ama o programın içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bir aktivasyon sağlarken size nasıl bir etki bırakacağı ya da sıkıntı oluşturabileceğini bilmiyoruz. Bundan dolayı nasıl ki işte o IPTV'ler yasal değilse, haliyle hırsıza güven olmaz diyorum ben. Bu noktada o tarz yazılımları kullanmak da daha büyük sorunları yanında getirebiliyor" ifadelerini kullandı.