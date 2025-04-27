Bilişim ve teknolojideki güncel gelişmeler hukuki açıdan ele alındı

Ankara Barosu Hukuk Bilişim, İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (HUBİTEM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, Hukuk Bilişim Teknoloji Sempozyumu'nda (HUBİTSEM), bilişim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeler hukuki açıdan ele alındı.

Ankara Barosu Hukuk Bilişim, İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (HUBİTEM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyum, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Konuk Evi Litai'de sürüyor.

Yapay zeka, hukuk ve teknolojik gelişmelere ilişkin konuşmaların yer aldığı sempozyumun ikinci gününde, "Fintek (finans teknolojisi)", "Rekabet Hukuku ve Dijital Pazarlar", "Yapay Zeka Teknolojileri ve Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıkları", "Dijitalleşme Çağında Demokratik Karar Alma Süreçleri", "Hukuk, Bilişim ve Teknoloji Araştırmalarında Doğru Değerlendirme Problemleri" ve "Yapay Zeka Sistemlerinde Halüsinasyon ve Cezai Sorumluluk" başlıkları ele alındı.

Sempozyum, "Teletip Uygulamasında Hekimin Hukuk Sorumluluğu", "Dijital Varlıkların Miras Yoluyla İntikali", "Yapay Zeka Eğitim Setlerinde Eser Niteliğinde Veri Kullanımı" ve "AB’nin Yapay Zeka Sistemleri için Öngördüğü Sorumluluk Rejimine Genel Bir Bakış” başlıklarında pek çok akademisyen ve avukat sunum yaptı.

Hakemli ulusal bilimsel toplantı niteliğinde düzenlenen HUBİTSEM'de, avukatlık mesleğinin geleceği, baroların dijital dönüşümdeki rolü ve insan haklarına olan etkileri masaya yatırıldı, akademisyenler yapay zeka, adli bilişim, kişisel verilerin korunması gibi alanlarda bilimsel bildirilerini sundu.