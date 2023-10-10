Bill Gates gözünü bu kaleye dikti. Türkiye’den de tarım arazisi toplamıştı

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Bill Gates, Türkiye’de tarım arazileri satın almasının ardından bu sefer de gözünü İtalya’daki bir kaleye dikti.

Bill Gates gözünü bu kaleye dikti. Türkiye’den de tarım arazisi toplamıştı

Microsoft’un kurucusu olan ve dünyanın en zenginleri listesinin tepesinde yer alan Bill Gates’in gözünü İtalya’daki bir kaleye diktiği ve kaleyi satın aldığı iddia edildi.

Gates ile gündeme gelen 60 milyon dolar değerindeki kalenin, İtalya'nın Liguria bölgesindeki ünlü Villa San Giorgio olduğu belirtilirken, Bill Gates'in servetini yöneten Cascade Asset Management şirketi ise söylentilerin gerçek olmadığını bildirdi.

Şirketten İtalyan medya kuruluşu ANSA'ya yapılan açıklamada, "Bill Gates, Portofino'da 'Kale' lakaplı deniz manzaralı bina olan Villa San Giorgio'yu satın almadı." denildi.

Kalenin, yüksek konumundan dolayı Roma Dönemi'nde askeri savunma amacıyla kullanıldığı belirtiliyor. Antik Avrupa mülkü 1200 metrekare büyüklüğe sahip ve misafirlerini doğrudan sahile indirecek asansörü bulunuyor.

67 yaşındaki Gates'in, 50 ila 60 milyon dolar civarında bir ödeme yaparak kaleyi satın aldığı konuşuluyordu.

İtalyan basını, Portofino Belediye Başkanı Matteo Viacava'nın, uyarılara rağmen iddia edilen satın almayı kutladığını aktardı. Gates'in varlık yönetiminden yapılan açıklamada ise böyle bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi.

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TRAKYA’DAN TOPRAK ALDI

Bill Gates'in son dönemde Trakya bölgesi dahil, dünyanın çeşitli noktalarında çok sayıda toprak arazisi satın alması dikkat çekti.

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te 'Sor Bana' (Ask Me Anything- AMA) etkinliğine katılan Gates, bir kullanıcının, "Neden bu kadar tarım arazisi satın alıyorsun" sorusuna şu yanıtı verdi:

ABD'deki tarım arazilerinin dört binde birinden daha azına sahibim. Onları daha verimli hale getirmek ve daha fazla iş yaratmak için bu çiftliklere yatırım yaptım. İşin içinde büyük bir plan yok. Aslında tüm bu kararlar profesyonel bir yatırım ekibi tarafından verildi."

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