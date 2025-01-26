Bill Gates, hayatının en büyük pişmanlığını açıkladı

Bill Gates, Microsoft’un kurucularından biri olarak teknoloji dünyasında devrim yaratmasının yanı sıra, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen bir isim. Gates, geçtiğimiz günlerde The Times of London gazetesine verdiği röportajda, 27 yıllık evliliğinin sonlanmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI"

Gates, boşanma sürecini “hayatımdaki en büyük hata ve pişmanlık” olarak tanımladı. Melinda ile olan ilişkisine dair samimi ifadeler kullanan Gates, “Melinda’ya annemden biraz daha sakin olmasını tavsiye etmiştim, ancak ikimiz de oldukça hırslıydık” dedi. Ayrıca çocuklarıyla ilgili sorumluluklarını da değerlendiren Gates, “Çocuklarla annemden daha fazla zaman geçirdim ama oran yine de 10:1’di. Çocukların çoğu ihtiyacını Melinda karşılıyordu” diyerek eşine duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

BAŞARI VE ZORLUKLAR ARASINDA BİRLİKTE GEÇEN YILLAR

Gates, Melinda ile tanıştığında “başarılı ama abartılı şekilde zengin” olmadığını belirtti ve birlikte oldukları süre boyunca başarılarının Melinda’nın desteğiyle mümkün olduğunu söyledi. “Melinda, hayatımın en zorlu dönemlerinde yanımdaydı. Ayrıldığımızda bu durum oldukça zordu,” diyen Gates, eşinin boşanmanın ardından Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan ayrılma kararıyla da hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

"İKİ YIL SÜREN MUTSUZLUK"

Bill Gates, boşanma sürecinin hem kendisi hem de Melinda için “en az iki yıl süren bir mutsuzluk dönemi” olduğunu itiraf etti. Ayrıca, hayatında başka pişmanlıklarının da olduğunu ancak bu ayrılığın “listenin başında” yer aldığını belirtti.

Gates, bu süreçten dersler çıkardığını ve eski eşiyle birlikte vakıfta çalıştıkları yıllara duyduğu saygıyı kaybetmediğini vurguladı. Röportajın sonunda, hayatında yeni bir döneme adım attığını ve geçmişteki hatalarından daha çok şey öğrendiğini dile getirdi.