Billur Kalkavan’ın son isteğini sevgilisi açıkladı. 'Ben de ağlamaya başladım'

6 aydır akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar enfeksiyonu nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

Billur Kalkavan, 17 Ekim’de Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Billur Kalkavan'ın ölüm haberi herkesi derinden üzerken ünlü oyuncunun sevgilisinden duygusal açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı yaşadığı o zor günleri ilk kez Sabah'tan Tuğba Kalçık'a anlattı.

“Billur'dan 'anı yaşamayı' öğrenmiştim, o yüzden onu kaybetmeye kendimi hazırlamamıştım” ifadelerini kullanan Buğra Bahadırlı, "Cenazesinde insanların ağlamasını istemiyordu, ‘Dram yapmayın’ demişti. Biz de onu istediği gibi uğurladık” dedi ve hastalık sürecinde yaşadıklarını ilk kez anlattı.

"PİZZA İSTEMİŞTİ YEMEK NASİP OLMADI"

Son anına kadar Kalkavan'ın yanında olan Buğra Bahadırlı şu anı unutamadığını söyledi:

Kalkavan'ın son günlerde pizza istediğini söyleyen sevgilisi "'Canım pizza istiyor. Pizza yiyelim mi?' demişti. Ben de pizza getirdim ama yemek nasip olmadı, kötüleşti çünkü sonra. Bu enfeksiyon onun vücudunu öyle yıprattı ki, tuvalete bile kucağımda götürüyordum. Hatta bu duruma düşmesi onu içten üzüyordu. Çok gururlu bir kadındı, 'Buğra'ya yük mü oluyorum' diye hisse kapıldığını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Buğra Bahadırlı kimsenin Kalkavan'ın yerini tutamayacağını söyleyerek "Boşluğunu sabah kalktığımda hissediyorum en çok. Her sabah bir saat ağlıyorum mesela" demesi ise yürek dağladı.