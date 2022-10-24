Billur Kalkavan’ın çocukluk elbiseleri hastalara umut ışığı olacak

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan’ın çerçevelettirdiği çocukluk giysileri, 13 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı tarafından Türk Kanser Derneği yararına Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’ndeki “Ünlü Objeler Sergisi” için bağışlandı. Billur Kalkavan’ın bir yaşındayken giydiği kıyafeti, Osmanlı Hanedan üyesi annesinin sakladığı nadide aile kumaşlarından özel terzisine yaptırılmış.





Kıyafeti sergi için teslim eden Buğra Bahadırlı “Billur sağlığında bunları da çerçevelettirdim ne işime yarayacak bilmiyorum ki demişti. Ama demek ki bu işe yarayacakmış. İnşallah iyi bir yere gider ve hayırlı bir iş olur” diye konuştu.





SERGİ 31 EKİM’E KADAR GÖRÜLEBİLİR

Türk Kanser Derneği’nin çalışmalarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen sergide; Billur Kalkavan’ın yanı sıra Müzeyyen Senar, Bülent Ersoy, Sibel Can, Kenan Doğulu-Beren Saat, Tan Sağtürk, Seda Sayan, Türkan-Nazan Şoray, Fazıl Say, Ebru Yaşar, Berkay, Işın Karaca, Funda Arar, Hamdi Alkan, Murat Boz, Oktay Kaynarca ile Feyyaz Duman’ın bir dönem kullandıkları özel eşyaları yer alıyor. Bu anlamlı sergi Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nde 31 Ekim tarihine kadar görülebilecek.