BİM verilen rekor cezaya itiraz etti

BİM, uzmanların yerinde inceleme yapmasını engellediği gerekçesiyle Rekabet Kurulu'nun kestiği 1,3 milyar TL'lik cezaya itiraz etti

Market zinciri BİM, verilen cezaya itiraz edeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirketin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"20.02.2025 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında, Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Şirketimize idari para cezası verildiği ve bu cezaya karşı tüm yasal yollara başvurulacağı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştı. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, söz konusu para cezasının geri alınması istemiyle Şirketimiz tarafından bugün Rekabet Kurumu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi ile başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BİM neden ceza verildi?

Rekabet Kurulu, kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellediği içi BİM'e 1,3 milyar TL'lik bir ceza kesmişti. Kurul yaptığı açıklamada, "14 Ocak'ta BİM'in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat'ta almış olduğu kararla yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM'e yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.