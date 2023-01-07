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  • Cep telefonunu kadınların etek altına sokup çekiyordu. BİM sapığı kameraya yakalandı

Cep telefonunu kadınların etek altına sokup çekiyordu. BİM sapığı kameraya yakalandı

İstanbul Kağıthane'deki BİM zincir marketleri şubesinde bir sapığın, kadınların etek altından görüntülerini çektiği o anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan sapığın ise komiser Serdar E. olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 12:55
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BİM'de alışveriş yapan kadınların eteklerinin altına kamera sokuyordu

Cep telefonunu kadınların etek altına sokup çekiyordu. BİM sapığı kameraya yakalandı
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DHA' nın haberine göre, İstanbul Kağıthane’de bulunan BİM markette çekildiği ileri sürülen görüntülerde, kadınların etek altını fotoğraflayan bir erkek, güvenlik kameralarına yakalandı. 

BİM sapığının görüntülerde, kadınların etek altını çektiği görüldü. Polise haber verilmesi üzerine görüntülerden kimliği tespit edilen sapık gözaltına alındı. İddiaya göre BİM sapığının, Serdar E. olduğu ve komiser olarak görev yaptığı söylendi. 

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler sonrası gözaltına alınan sapık komiserin telefonundaki arşivinden birçok kadına ait görüntüler çıktığı ileri sürüldü. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Serdar E.’nin BİM markette raflardan ürün alan bir kadının eteğinin altına telefonunu sokarak görüntü çektiği görülüyor.

Çekilen görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

 

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Mehmet
7.01.2023 13:33
Bir komiser bunu yapıyorsa vay halimize.  
 
Mk
7.01.2023 13:20
Komiser mi e biz ölelim gitsin artık memleketin geldiği hale bak her şey erozyona uğramış durumda ahhh Kılıçdaroğlu ah hep senin yüzünden şu hale bak  
 
hacı ali
7.01.2023 13:13
hem dindar hem kindar akp ye cok yakışıyor  
 
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