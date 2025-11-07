Bugün yapılan şike/bahis operasyonunda gözaltına alınan isimlerden en ilginç olanı Kasımpaşa Spor Başkanı Mehmet Fatih Saraç oldu. İslami camianın merkezinde yer alan bir aileden gelip, şikeden gözaltına alınması çok ilginç bir durum.



Saraç ailesi Osmanlı’dan bu yana İslamcılar arasında çok bilinen ve hoca yetiştiren bir aile. Mehmet Fatih Saraç’ın babası Emin Saraç da bunlardan birisiydi.



Tokat'ın Erbaa ilçesinin Tanoba kasabasında 1929 yılında doğan Emin Saraç, Nakşibendi tarikatından olan Müderris Üzeyir Efendi’den ilk eğitimini aldı. 1943 yılında ailesi tarafından İstanbul’a İsmailağa cemaatinin kurucusu Ali Haydar Efendi’nin yanına gönderildi. Daha sonra dönemin Fatih Camisi Baş imamı Ömer Efendi’den dersler alan Emin Saraç, İslamcı hareketin dünyadaki merkezi olan El Ezher Üniversitesi’ne gitti. Cemal Abdülnasır’ın Mısır’da iktidara gelmesinden sonra tekrar Türkiye’ye döndü ve 65 yıl Fatih Camisi’nde çalıştı. Bu süre içinde Emin Saraç başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’nin birçok kurucusuyla tanıştı. Emin Saraç’ın 2021 yılındaki Fatih Camisi’ndeki cenazesi devlet töreni gibi oldu. Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’nin A takımı cenazede yer aldı. Tayyip Erdoğan cenazede yaptığı konuşmada Emin Saraç’ı zaman buldukça ziyaret ettiğini söyledi.



AİLENİN TÜCCAR OĞLU



İşte Mehmet Fatih Saraç böyle bir ailede 1960 yılında dünyaya geldi. Annesi de eski İstanbul müftülerinden birisinin kızıydı. Küçüklüğünden beri İslamcı camianın merkezinde yer alan Fatih Saraç, Tayyip Erdoğan’ın da mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni 1978 yılında bitirerek Mekke’ye gitti. Mekke’de Um el- Quare Üniversitesi 1984 yılında ve İslam Davet Fakültesini 1989 yılında bitirdi.

Saraç ailesi genel olarak İslamcı camianın “ilim” tarafında yer alıyordu. Ancak Fatih Saraç bunun tersini yaptı, İslamcı camianın ticaret tarafında yer aldı. İlim tarafı ise daha sonra YÖK Başkanı olacak Yekta Saraç’a kaldı.



YASİN EL KADI’YI TÜRKİYE’YE GETİREN İSİM



Fatih Saraç’ın ilk ticari deneyimi kardeşi Yekta Saraç’la birlikte kurduğu Risale Yayınları ve Risale Kitabevini kurmakla başladı. Bu ilk deneyimden sonra Fatih Saraç bu kez gıda işine girdi. Bir başka İslamcı camianın önde gelen ailesinden gelen Cüneyt Zapsu ile birlikte BİM marketlerin kurucu ortağı oldu.



İslamcı sermaye Türkiye’de giderek büyüyordu. Bu süreçte Türkiye’de Suudi bir iş insanı olan Yasin El Kadı şirketler açmaya başladı. Yasin El Kadı’yı Türkiye’ye getiren isim ise Fatih Saraç’tı. İkili, Zapsu gibi ortakların da katılımıyla BİM marketlerini işleten Kervan Gıda’nın yanı sıra Ella Film ve Prodüksiyon, Nimet Gıda ve Ahsen Plastik gibi bir dizi şirket kurdu. ABD’nin kara listesine girmesi sonrası El Kadı’nın Türkiye’deki işleri bozuldu. Ülker Grubu 2002 yılında, El Kadı’nın yanı sıra Saraç’la da ortaklığını bitirdi. Saraç’ın bu dönemde, BİM’deki hisselerini de elden çıkardı.





İSLAMCI SERMAYEDEN TURGAY CİNER’E



Sürekli İslamcı camianın içinde yer alan Fatih Saraç 2012 yılında seküler iş dünyasına yelken açtı. Yaşam tarzları birbiriyle hiç örtüşmeyen Fatih Saraç ve Turgay Ciner 12 Nisan 2012 yılında tarihinde UCZ marketler zincirini kurdu. Ancak ikili arasındaki ortaklık, 1 milyon TL sermayeli olduğu belirtilen bu şirketle sınırlı kalmadı. Saraç Aralık 2012’deki şirket genel kurulunda, Ciner Yayın Holding’de ve Habertürk’te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Saraç gazetenin künyesine de girdi. Habertürk binasında, Saraç’ın bu göreve bizzat Erdoğan’ın isteğiyle atandığı dedikodusu dolanmaya başladı.



ALO FATİH’LE GELEN DÜŞÜŞ



Bu dedikodunun somutlaştığı olay ise kamuoyunun “Alo Fatih” diye bildiği FETÖ’nün servis ettiği Tayyip Erdoğan ve Fatih Saraç arasındaki telefon tapeleri oldu. 2013 yılına ait bu görüşmede Tayyip Erdoğan, Fatih Saraç’a Devlet Bahçeli’nin grup toplantısının Habertürk’ten verilmemesini dikte ediyordu. Bu olay o dönem bir hayli gündemi meşgul etti. Bu süreçte FETÖ- AKP kavgası da çok büyüktü. AKP ve FETÖ’cüler her alanda birbiriyle kavgaya girmişlerdi. Erdoğan bu kavgada çok net tavır aldı: “Ya benim tarafımdasınız ya da onların!” Karşı tarafta yer almasa da bu kavgada sessiz kalanlar, iki tarafla da ilişkisine devam edenler tek tek gözden düştü. Fatih Saraç’ın da bu kavgada sessiz kaldığı kulislerde çok dile getiriliyordu ve Fatih Saraç’ın adı 4 Mart 2014 tarihinde Habertürk künyesinden çıkarıldı.



MEDYADAN FUTBOLA

Medya tarafından uzaklaştırılan Fatih Saraç Turgay Ciner’le futbolda yol yürümeye devam etti. Turgay Ciner 2011 yılında 1.lige düşen Kasımpaşa Spor’u satın almıştı. Bu kulübün 2022 yılına kadar başkanlığını Turgay Ciner yaptı. Yardımcılığını ise Fatih Saraç. 2022 yılından kayyum atandığı Eylül ayına kadar da kulübün başkanlığını Fatih Saraç yaptı. Fatih Saraç ve Turgay Ciner bir türlü ayrılamıyordu. İki isim de Can Holding soruşturmasında şüpheli oldu, Fatih Saraç ifade verdi. İki isimin kader ortalığı son olarak şike operasyonunda da devam etti. İki isim hakkında da gözaltı kararı verildi. Fatih Saraç gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Turgay Ciner ise yurtdışında olduğundan gözaltına alınmadı.



“KOYU AKP’Lİ”



Fatih Saraç’ın gözden düştüğü her ne kadar konuşulsa da Saraç ailesi AKP içinde etkin olmaya devam etti. Fatih Saraç’ın oğlu Muhammed Emin Saraç son kurultayda AKP MKYK üyeliğine seçildi. Fatih Saraç’ı kuzeni ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi olan Zafer Bahadır Saraç AKP Medya Tanıtım Başkanlığı görevine atanmıştı. En son operasyonda gözaltına alınıp, ifadesinden ardından serbest bırakılması da bunu gösterdi. İktidar içinden sürekli kulis bilgisi veren Rasim Ozan Kütahyalı da Fatih Saraç’ın “koyu AKP’li olduğunu söyledi.



