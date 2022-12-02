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BİM'in açıklamalarından sonra günün en güzel manşeti Milli Gazete'den geldi: Hem ağlarım hem de yandaşlara reklam yağdırırım

Gıda fiyatlarındaki yüksek enflasyonu zincir marketlere bağlayarak hakaretler yağdıran yandaş medyaya yanıt olarak Milli Gazete çarpıcı bir manşet attı. BİM ve A 101 gibi zincir marketlere hakaretler yağdırmasına rağmen reklam almaya devam eden yandaş basının durumunu gözler önüne seren Milli Gazete “Hem ağlarım hem de reklam veririm” başlığını kullandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 15:56
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BİM'in açıklamalarından sonra günün en güzel manşeti Milli Gazete'den geldi: Hem ağlarım hem de yandaşlara reklam yağdırırım

BİM'in açıklamalarından sonra günün en güzel manşeti Milli Gazete'den geldi: Hem ağlarım hem de yandaşlara reklam yağdırırım
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Türkiye’de enflasyon ve hayat pahalılığı her geçen gün vatandaşların belini bükmeye devam ederken hükümet ise suçu zincir marketlere atıyor. Hükümete yakın medya ise söz konusu maketlere ağır hakaretler yağdırıyor. Ancak söz konusu medyanın aynı zamanda BİM ve A 101 gibi zincir marketlerden reklam almaya devam ediyor.

Zincir marketlerden reklam almasına rağmen hakaretler yağdıran yandaş medyanın durumunu Milli Gazete çarpıcı bir manşet geldi. Milli Gazete’nin manşetinde “Hem ağlarım hem de reklam veririm” manşetini kullandı.

BİM’DEN SERT TEPKİ GELDİ

Milli Gazete’nin bugünkü manşetinde açıklamalarına yer verdiği BİM’in üst yöneticisi olan Galip Aykaç, “Perakende işletmelerinin enflasyondan arındırılmış ve sadece nominal kâr rakamlarına bakarak olumsuz yorum yapan troll’lere, maaşlı televizyon yorumcularına, bizi terörist ilan edenlere, bizlere vicdansız hatta kansız diyenlere ve bunları gazetede yayınlayarak ahlâksızca bizi çete ilan edenlere, tabirimi maruz görün, gazeteci müsveddelerine söyleyeceklerimiz var” diyerek ağır cümleler kullandı.

“PARASINI VERİP KENDİLERİNE HAKARET ETTİRİYORLAR”

Aykaç, “Bilmedikleri konularda biliyormuş gibi yorum yapanlara, peyniri yumurtayı sadece sofrasında görüp yorum yapanlara, bu dünyayı size yaşanmaz kılarım diyecek kadar meseleden bihaber olanlara, depo basıp yağları halka dağıtırım diyen iş bilmez yöneticilere, mağaza çalışanlarına, ‘Söyleyin yöneticilerinize, bu işin sonu kötü olacak, size burada ekmek yedirmeyiz’ diyen, kanun nizam tanımayan yerel yöneticilere, FETÖ ile bizi tehdit eden parti liderlerine (Devlet Bahçeli kastediliyor) söyleyeceklerimiz var” diyerek oldukça sert bir açıklamaya imza atarken, aynı kesimin medyasını ise ayakta tutmaya devam ediyor…

 

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